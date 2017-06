Filmrészletek a Gru 3-ból

Az elmúlt 7 év egyik legsikeresebb, és legelragadóbb animációs filmsorozata, a Gru újra visszatér hozzánk június 29-én harmadik részével. A Gru 3 a felröppenő pletykák, és az előzetesen bemutatott filmrészletek is arra engednek következtetni, hogy elődjeihez hűen humorból, gonoszkodásból, és cukiságból is jelesre vizsgázik majd.

A történet nagyon röviden arról szól, hogy Gru összefut régen látott, már-már feledésbe merült ikertesójával, Dru-val, aki újra akcióba rángatja fivérét. Családapa révén Grunak döntenie kell, belevág-e még egy izgis kalandba. Aki ismeri a szerethető gonosz énjét, annak nem kérdés melyik opciót fogja választani. Természetesen belevág az expedícióba. Druval, a mindígy hűséges Minyonokkal, Agnes-el, Margoval, Edith-el, és szíve hölgyével, Lucy Wilde-dal karöltve vágnak bele egy újabb fejezetbe.

A filmrészletek után íme a hivatalos magyar szinkronos előzetes is!

A Gru összes többi részéhez hasonlóan a főcímdal most sem fog különbözni! Az új részben is Pharrell Williams zenéjére tombolnak a minyonok!

A Gru 3-ban öt vídiúj zeneszám szerepel, köztük a Yellow Light, amelyről egészen biztosan a kis minyonok jutnak majd eszünkbe. A filmben megjelenik majd egy eddig ismeretlen, a nyolcvanas években ragadt főgonosz, Balthazar, aki nagy hatással lesz majd a Pharell által szerzett zenékre. Simán elképzelhető tehát, hogy Michael Jackson (Bad), Madonna (Into the Groove), Nena (99 Luftballons) és az A-ha (Take on Me) legnagyobb slágerei is megszólalnak, közelebb hozva ezzel a felnőtt nézőket is a filmhez.

Érdemes felidézni, hogy a Happy című zenebona Oscar-jelölést kapott és Grammy-t is nyert, a klip pedig szinte minden országtól kapott egy mutációt, és kétség kívül összehozta a helyszínen a lakosokat egymáshoz. Szerte a világon toplistás helyezést ért el, és a hétszeres platinalemez kitüntetéssel is büszkélkedhet, nem beszélve a 2014-es legsikeresebb sláger címről!

Ki tudja, talán az idei év is ekkora, vagy még ennél is nagyobb sikert tartogat a film, és Pharrell számára!

