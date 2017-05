Folytatják a Mamma Miát!

Végtelenített ABBA-klipnek tetszett a Mamma Mia, ám nemcsak a zenekar rajongói imádták a filmet. Így hát inkább csak idő kérdése volt, mikor jelentik be, hogy jön a folytatás.

Nos, felszállt a fehér füst, tényleg lesz Mamma Mia 2. Igaz, a romantikus vígjáték kedvelőinek még sokat kell várnia a premierig, azt ugyanis 2018-ra tervezik. A Mamma Mia: Here We Go Again-ben (Mamma Mia: Megint itt vagyunk) az első rész több főszereplője is lehetőséget kap, így ott lesz az utánozhatatlan Meryl Streep, a lányát alakító Amanda Seyfried, illetve Colin Firth, Pierce Prosnan és Stellen Skarsgard is.

A rendező a brit Ol Parkes, a gyártó pedig az Universal lesz, és természetesen megint ABBA-slágerek viszik a hátukon a filmet. Az első rész egyébként 52 millió dolláros büdzsére 600 milliót hozott, szóval nemcsak mi nézők várjuk a 2018-as premiert!