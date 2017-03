Forgatókönyvírót kapott a Fekete Macska film

Úgy tűnik, hogy a Sony nem tréfál. Ők is szeretnének belefogni az univerzumépítésbe. A terv természetesen a Pókember történetek körül forog, a baj csak az, hogy egyelőre a hálószövő nélkül.

Azt ugye tudjuk, hogy a Sony és a Marvel néhány évvel ezelőtt megegyezésre jutott Pókembert illetően. Ennek köszönhetően Peter Parker csatlakozhatott a Bosszúállókhoz. Az Amerika Kapitány: Polgárháborúban már be is mutatkozott, hamarosan pedig a Hazatérésben az önálló filmet is megkapja. Kvázi a Marvel és Sony közös gyermekeként, de egyértelműen a Marvel Filmes Univerzumához tartozik.

A Sony viszont úgy tűnik, hogy a többi karakter jogát megtartaná magának és egy univerzumot építenének köréjük.

Arról már lehetett hallani, hogy a tervek között egy Venom film szerepel, a legújabb hír pedig az, hogy a Pókember történetek egy másik ismert karaktere, Fekete Macska is önálló filmben mutatkozhatna be.

Az ötlet egyáltalán nem badarság. Legalábbis így első olvasatra. Fekete Macska azaz Felicia Hardy, ugyanis egy nagyon népszerű karakter. Egy akrobatikus betörő, aki többször Pókemberrel is közelebbi kapcsolatba kerül. Sőt a karaktert már a vásznon is láthattuk. Az Andrew Garfield főszereplésével készült A csodálatos Pókember második részében ott volt, Felicity Jones alakította, csak akkor még Harry Osborne titkárnőjéként tűnt fel. Akkor is pletykálták, hogy vele kezdenek valamit, de ugye a megegyezés miatt ez a vonal végleg megszakadt.

A Sony azonban úgy tudni, hogy megkérte a Thor: Ragnarok-at is jegyző Chris Yost-ot, hogy dolgozza át Lisa Joy korábbi szkriptjét és készítsen egy forgatókönyvet Fekete Macska és Silver Sable főszereplésével.

Utóbbi karakter egy zsoldos igazságosztó, akit náci-vadász apja képezett ki a harcra, eddig inkább rajzfilmekben és természetesen a képregényekben lehetett vele találkozni.

A Sony részéről tehát tervek vannak, ezek pedig jók is lehetnének. Egyetlen bökkenő van. A Variety infói szerint se a Fekete Macska film, se a Venom nem tartozna a Marvel Filmes Univerzumába. Így pedig Tom Holland vélhetően nem kapna benne szerepet Pókemberként. Másik Pókembert behozni pedig badarság volna. Nélküle azonban hatalmas idiótaságnak tűnik egy Pókember univerzum felépítése. Kíváncsian várjuk, hogy pontosan mi is a terv.