Jövőhéten már forog az Avatar 2.!

Végre elérkeztünk ahhoz, hogy a várva várt hír, amiért a 2009-es korszakalkotó Avatar első része óta epekedtünk napvilágot lásson! Szinte napra pontosan három hónappal ezelőtt írtuk meg egy cikkünkben, hogy bejelentették, idén ősszel megkezdik a soron következő Avatar forgatását.

Anno Jon Landau producer azt rebesgette, hogy szeptember 25-én kezdik meg a munkálatokat, amiket James Cameron fog irányítani. Mindkettő ígéretet betartották a készítők, ugyanis jövőhét hétfőn beindul a gépezet, és egy lépéssel közelebb kerülünk mindannyian a 2020-as premierhez.

Az új bejelentés a Terminátor 2: Az ítélet napja különleges, tegnapelőtt esti vetítése után hangzott el magától a rendezőtől. A rendhagyó alkalmon jelen volt a The Hollywood Reporter egyik embere is, aki azonnal nyilvánosságra hozta Twitter profilján a nagy hírt.

Also…James Cameron finally begins shooting AVATAR 2 Monday. — Borys Kit (@Borys_Kit) September 20, 2017



A direktor látszólag jó kedvében volt, hiszen még egy szuper fejleményt megosztott az ott megjelentekkel. Elárulta, hogy Linda Hamilton is visszatér, akárcsak Arnold Schwarzenegger az új Terminátor rebootban.

Lesz bőven dolga Cameronnak az elkövetkezendő években, hiszen -a már szintén beharangozott- harmadik, negyedik és ötödik epizód forgatásai egymásba folyva zajlanak majd. A jelenlegi filmre már felkészültek az utóbbi hónapokban, átfutottak a próbákon, hiszen újítás is került a terítékre: a folytatás(ok) speciális látványvilága nem mindennapi technológiával fog megszületni, amit a WEAT Digitalnak köszönhetnek.

Az első filmhez hasonlóan, ebben is Sam Worthington, és Zoe Saldana játssza a főszerepet, sőt Sigourney Weavert és Stephen Lang-et felélesztik a következő történetben és új csatlakozókat is köszönthetünk a „fedélzeten” Oona Chaplin és Cliff Curtis személyében.

A nyolc évvel ezelőtti alkotás óriásit robbant, mind a közönség, mind a kritikusok körében. 2010-ben 3 Oscar-díjat zsebelt be, illetve 2.7 milliárd dolláros bevételt szerzett világszerte. Utóbbival kiérdemelte, hogy a valaha volt legnagyobb bevétellel rendelkező film titulusát birtokolhassa.

Véssétek eszetekbe jól a 2020. december 18-at, a 2021. december 17-et, a 2024. december 20-at, és végül a 2025. december 19-et!