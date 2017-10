Fűrész: Újra játékban – Megérkezett a filmkritika!

Nyolcadszor is indul a játék, ezúttal nagyon kevés pénzből, újrahasznosított elemekkel, nem túl erős megvalósításban. Kellett ez?

A Jigsaw úgy hangzik, mintha valami előzményfilm lenne, amiből kiderül a véres játékok mesterének teljes eredettörténete, de nem ilyen egyszerű a helyzet. A Fűrész: Újra játékban ugyanis egy szimpla Fűrész-film, de ha nagyon akarjuk, lehet rebootként is tekinteni rá, nyilvánvalóan a kassza csörgésének mértéke dönti majd el, mi is lesz igazából ebből a moziból. Az eddigi részek szépen hoztak a konyhára, de azért nagyon nagy szünet az a hét év, ennyi telt el ugyanis a Fűrész 3D és az új epizód között, ennyi idő alatt simán el lehet veszíteni egy masszívabb nézőközönséget is.

A Fűrész: Újra játékban elég sokat tesz azért, hogy visszahozzon valamit azok számára, akik szerették az utolsó Saw-filmeket. Nem az elsőket, az utolsókat. Ez nem feltétlenül jó hír, de ez van, az élet nem habostorta. Mindössze 10 millió dollárból kellett elkészíteni, nem volt itt pénz túl jó effektekre, jó színészekre, nem is néz ki jól, és nincsenek is benne értékelhető színészi játékok, talán csak a Kaliforgiából ismerős Callum Keith Rennie-t jó nézni egyedül, ez pedig nem túl jó arány egy sokszereplős horror esetében.

A rendező Spierig-tesók tudták, hogy undorító jelenetekre és sok vérre lesz szükség, az majd elviszi a balhét, hát jönnek az undorító jelenetek és a sok vér, néha már olyan szinten túlzásokba esve, hogy az inkább tekinthető paródiának, mint kemény horrornak, de mindegy, nem baj az, ha néha nevetni is lehet egy ilyen töményen vérengzős meneten. Tömény vérengzésből nem lesz hiány, sztori is akad, bár nem sok, és végső csavar is, ami hála istennek megmagyarázza a film nagyon sok látszólagosan logikátlan pontját.

A történet pofonegyszerű: egy férfi egy kioldóval a kezében fenyegetőzni kezd, hogy ha nem ér oda időben egy bizonyos Halloran detektív, akkor megnyomja a gombot. Aztán Halloran odaér, de minek, elindul egy új játék öt emberrel, olyan figurákkal, akik múltjában nagyon sötét foltok akadnak, és akiknek csak nagyon nagy áldozatok árán van csak esélyük a túlélésre. Minden jel arra mutat, hogy a játékot megint Jigsaw irányítja, de hát ő ugyebár már meghalt, feltámadni pedig csak nem volt képes, bár a horrorfilmekben láttunk már mindent, szóval miért is ne történhetne meg itt is ilyesmi?!

A sztori két szálon fut, az egyik maga a játék, a másik pedig a nyomozás a játék után, aztán persze egyszer csak összeérnek a szálak, és bumm, máris meg lehet lepődni, el lehet csodálkozni, és elkezdeni összerakni a képet, már akkor, ha esetleg bármi kérdés lenne még a végkifejlettel kapcsolatban, de a kérdések eléggé okafogyottnak tűnnek, miután mindent totálisan és szájbarágóan megmagyaráznak, nehogy már bután hagyjuk el a mozit.

Mondjuk túlságosan nagy agymunka nem kell majd a Jigsaw-hoz, és nem is baj, ha az ember nem gondol bele abba, amit lát, mert bár nagyon agyasnak mutatja magát a sztorija, valójában tele van logikai bakikkal, elég egy picit megkapargatni a felszínét, és máris előkerül az alatta lévő hanyagul összetákolt váz, ami alig áll meg a lábán.

De a végkifejlet ettől függetlenül eléggé meglepő lesz sokak számára, bár aki látott már Fűrész epizódot korábban, az könnyen rájöhet, mi is folyik a szemei előtt, maradjunk annyiban, hogy volt már ilyen megoldásra példa a széria egyik részében. Az egész film egyébként is eléggé újrahasznosítottnak tűnik, és természetesen olyan megoldással él, ami akár több új epizódot is elővezethet, de talán itt és most jobb lenne végre pontot tenni ennek a kaszabolós történetnek a végére. Nem lenne megnyugtató vége, de legalább nem kellene végignézni egy újabb olcsó horrort pár év múlva, ami fűrészest játszik. Vagy legalább majd tessék beleölni több pénzt, hogy sokkal jobban néz ki. Nem árt az egy ilyen típusú horrornál!

Fűrész:Újra játékban film adatlapja ITT!