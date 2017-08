Gyenge hétvége Amerikában

Egyértelműen más kikapcsolódási formát választottak a hétvégén az amerikaiak, mint a mozizást, hiszen a top 10-es lista élén végző Sokkal több mint testőr is csak 10 millió dollár bevételt hozott, mg a tíz film összesen nem keresett 50 millió dollárt.

Szokásunk szerint a hét elején összesítjük, hogy a tengerentúlon és idehaza mi vonzotta a moziba az embereket, s hétfő lévén az amerikai toplistával kezdünk, ami egyébként igazából szinte negatív toplista. Ez a hétvége biztosan nem vonul be minden idők legsikeresebb hétvégéi közé.

Legutóbb 2001 szeptemberében váltottak annyira kevesen jegyet mozifilmre, mint most. Akkor – két héttel a történtek után – a szeptember 11-i merényletek marasztalták otthon a nézőket… Ki tudja, most talán a Floyd Mayweather, Conor McGregor ökölcsata vonta el a figyelmet, talán a megdöbbentő texasi hurrikán rontotta az összképet (mozikat is bezártak), mindenesetre a top 10-es lista tíz filmje összesen csupán 45,2 millió dollárt a konyhára.

Kivételesen nem az első, hanem a kilencedik helyezettel kezdjük, hiszen a már említett Mayweather-McGregor csata 2,4 milliódolláros bevételével 9. lett a mozis listán (sokan a mozikban fizettek be a meccsre), ami azért nem semmi.

Jelentősebb új film sem került a mozikba, így nem akadt kihívója a Sokkal több mint testőrnek, amely ezúttal 10 millió dolláros bevétellel zárt az első helyen, s összességében már majdnem 40 milliós bevételnél jár. A második az Annabelle 2: A teremtés lett, s a 7,4 milliós összegzéssel már 78 millió dollárt hozott a filmkészítők konyhájára. Debütáns film került a dobogóra: a harmadik egy árva fiú és egy fiatal feltaláló barátságáról szól. A Leap! című mesefilm ötmillió dollárt keresett a nyitányon.

Negyediknek érkezett a Wind River –Gyilkos nyomon (4,4 millió dollár), majd befutott ugyanennyivel a Logan Lucky – A tuti balhé is. A hatodik Dunkirköt már hetek óta vetítik a mozikban, és ugyan most csak 4 millió dollárért váltottak rá jegyet, már 170 millió fölé jutott. Még jobb a Pókember: Hazatérés összesített mutatója (319 millió dollár), a hetedikként rangsorolt filmre 2,7 millió dollárért vettek jegyet a nézők. A frissen a mozikba kerülő Birth of the Dragon (2,5 millió) nyolcadik lett, míg a bokszmeccs után a tizedik helyen a sokat szidott, de annál inkább kedvelt Az Emoji-film zárt (2,4 millió). Érdekesség, hogy a 3D-ben felújított Terminátor 2 még a top tízbe sem került be…

Vélhetően a forgalmazók sem mondhatnák mást, mint hogy ennél a hétvégénél szinte csak jobb jöhet…