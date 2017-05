Gyereknapra fel!

A mozi szeretet már egészen apró korban kialakul az emberben, és jó esetben életünk végéig tart. Kis hazánk legnagyobb mozihálózata ezt ki is használja, és a hétvégén a gyerekekre koncentrál, hiszen május utolsó vasárnapján: Hurrá Gyereknap!

Az apróságok mellett a nagyoknak is kedvez a Cinema City meglepetése, hiszen azon kívül, hogy extra mesés élményt szerzünk gyermekeinknek, a gyerekmenühöz hozzácsapnak egy grátisz Cini Minis szeletet, ami valljuk be, az egyik legfinomabb dolog a világon, és ha ez még nem lenne elég, pontban gyereknapon, 11:00 és 17:00 óra között egy különleges meglepi is várja a mozirajongó kicsiket. Annyit elárulhatunk: a lufi nem lesz kihagyva a mutatványból.

Igaz, a lufik csak vasárnap játszanak majd szerepet a mozik előterében, viszont a Mini Menüket szombattól egészen a jövő hét végéig lehet majd kapkodni.

Egy kis programajánlóval is készültünk Nektek! Hogy megkönnyítsük a választást, felsoroljuk milyen mesék jöhetnek szóba.

– A Toplisták élére tört Bébi Úr tökéletes választás lehet, ha mi is jól akarunk szórakozni, és nagyokat nevetni csemetéinkkel. A kicsit sem átlagos baba sztoriját leginkább a már kicsit érettebb gyermekeknek ajánlanánk jó szívvel, akik szeretik az izgalmas, kalandos és talán még felnőtt viccekben is bővelkedő animációs filmeket.

– A már mindenki által jól ismert pici, kék lények, a Hupikék Törpikék újra Hókuszpók fakanala elől menekülnek, emellett újabb veszély leselkedik rájuk. Törpfalva lakói nagy kalamajkába keverednek, páran azonban megmenekülnek. Ők lesznek Törpapa, Törpilla, Törperős, Dulifuli, és Okoska, akik a többiek segítségére sietnek, ami mint tudjuk, nem szokott egyszerűen működni.

– A lengék a Nádtenger apró, de bátor, zöldbőrű őrei. A gyerekeket csak akkor avatják őrzővé, amikor bebarnul a hajuk. Addig viszont unalmas az élet, mivel zöldhajúként tilos nádirigón repkedni, vízre szállni, sőt még a békaderbin sem vehetnek részt. Füttyös Vilkónak legnagyobb álma, hogy végre ő is őrző lehessen, ám a kíváncsisága folyton bajba sodorja. Amikor azonban a Nádtenger ellenségei, a harácsok, a hattyúkkal szövetkeznek, az egész tó veszélybe kerül. Az őrzők tehetetlenek, de Vilkó vakmerő tervet eszel ki, hogy megmentse otthonát és fogságba esett barátját, Táltost. Szerencsére nincs egyedül, mert Nagyapó, a vízisiklók és a békák is a segítségére sietnek…

– Ricsit, az árva verebet gólyák nevelik fel, így ő abban a tudatban él, hogy ő is gólya. Amikor azonban eljön a költözés ideje, befogadó családja hátrahagyja, hiszen nem bírná az utat Afrikáig. A kis veréb azonban nekivág Olgával, a különc bagollyal és Kikivel, a disco slágereket éneklő nárcisztikus papagájjal a hosszú útnak, hogy bebizonyítsa: van ő is legalább annyira gólya, mint a többiek.

– Csápi, a kalandvágyó kis polip, Evó, a tudálékos horgászhal és Alíz, az izgága makréla, a három jóbarát az óceán legmélyén, egy varázslatos világot rejtő árokban él. Sok-sok évvel azután, hogy az óceánok szintje megemelkedett, és az emberiség elhagyta a Földet, a különleges vízi lények továbbra is gondtalanul lubickolnak az oltalmat adó végtelen mélységben. Ám egy nap egy váratlan baleset szétrombolja a védelmet nyújtó otthonukat, és a közösség őrzője, a hatalmas Kraken egy fontos küldetéssel bízza meg a kis polipot.

Csápi barátaival karöltve nekivág az ismeretlen óceánnak, hogy új hazát keressen mindannyiuk számára. Az elszánt herkentyű csapatra tengernyi kaland és móka vár, miközben rémisztő ellenségekre és kedves barátokra is szert tesznek. A kissé vérszomjas murénával, Maurával kiegészülve olyan helyekre is eljutnak, mint a víz borította New York, a híres-nevezetes Titanic roncsok vagy a jeges sarkvidék. De vajon sikerül megmenteniük az óceánt, hogy az újra a világ legbulisabb helye legyen?