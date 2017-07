A háborús filmek királya! DUNKIRK – a filmkritika

Ez a film tuti ott lesz az Oscar-díj átadón. Christopher Nolan nem csak magát szárnyalja túl, de az eddigi háborús filmeket is ezzel az alkotásával.

Iszonyatosan vártuk ezt a filmet, ami nem meglepő, hiszen arról a rendezőről beszélünk, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint az Eredet, a Csillagok között vagy A Sötét lovag-trilógia. Nolan korának zsenije, akinek minden filmjét figyelemmel kíséri mind a közönség, mind a kritika és ő az, aki irgalmatlan jó filmélményeket adott eddig nekünk. Egy iszonyatosan jó rendező, akiért nem lehet nem rajongani. A Dunkirk után meg nagyjából már bármit csinálhat. Gyönyörűen, igényesen és pontosan megkomponált film lett ez az első képkockától az utolsóig, ami nem enged szabadulni a moziszékből és az egyetlen amit sajnálsz, hogy vége van. Pedig nem biztos, hogy maga film vetekszik a tökéletességgel, inkább az élmény az, ami nem ereszti a nézőt. A rendező talált valamit, ami annyira magával ragadja az embert, olyan hangulatba varázsolja, hogy lehetetlen szabadulni tőle.

Kezdjük a színészeknél: Tom Hardy, Cillian Murphy, őket aztán mindenki ismeri, összetéveszthetetlen karakterek. Aztán a kevésbé ismert vonalról megkapjuk Harry Styles-t és Kenneth Branagh-t. De nem csak a főszereplők, hanem az összes mellékszereplő és minden karakter pontosan a helyén van és nagyon jól mozognak együtt. Tényleg igazán életre kel általuk a film. A történetet három szemszögből is nyomon követhetjük: a földről, a vízről és a levegőből. Szokásos Nolanos húzás, hogy a végén úgy kanyarodnak az idősíkok és a terepek, hogy pont jókor fonódnak össze, éppen ott és akkor, amikor kell. Nagy dialógusokra ne számítsunk, nem is hiányoznak, de valahogy a feszültség mégis végig ott motoszkál és aztán a látvánnyal felteszik az i-re a pontot. Ez olyan film lett, amit tényleg érdemes minél nagyobb vásznon megnézni. Azt már biztosan mindenki tudja, hogy a történet amúgy a II. világháború idején játszódik és a dunkerque-i csatát mutatja be. Egy mentőakcióról van szó, amiben 300.000 katona várta a megmentést egy kilátástalan helyzetben, mert nem volt hova menekülniük. Egyrészt civil segítségre volt szükség, másrészt hogy egyáltalán túléljék ezt az időszakot, amíg nem siet valaki a segítségükre, ami szintén nem volt biztos.

Nolantól az sem meglepő, hogy nem rág mindent a szánkba és hagy nyitva kérdéseket. Ezt nem csak elnézzük neki, de szeretjük is érte, amiért nem nézi hülyének ezzel a közönségét és az érzelmi fantáziának is ad teret a nézők agyában. Pihenésre pedig nincs idő. Az a 110 perc amit kapunk annyira feszes, hogy ha egyszer leesett az állunk, nem lesz időnk összeszedni a film végéig. Valószínűleg Hans Zimmer zeneszerzőt se felejtjük el egykönnyen, aki úgy komponál, hogy libabőrös lesz tőle az ember.

Mindettől függetlenül a Dunkirknek valahogy mégis egyszerű a forgatókönyve. Természetesen maga a filmélmény lesz az, ami miatt a spórolósabbak sem fogják sajnálni, ha IMAX-re fizetnek be, mert ezt az atmoszférát érdemes kimaxolni. Nem gondoltuk volna, hogy a nyári unalom hoz valamit, ami ennyire felrázza és megrendíti az embert, de soha nem jöhetett volna jobbkor. Nolan egyszerűen egyre jobb lesz abban amit csinál és a Dunkirkkel most már jegyet váltott magának a legjobb rendezők közé.

