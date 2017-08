Halál a Deadpool 2 forgatásán!

Meghalt egy kaszkadőr a Deadpool 2 hétfői forgatási napján. A legfrissebb információk szerint a kaszkadőr Joi „SJ” Harris volt, profi utcai versenyző, és életében először mutatta be motoros trükkjeit filmben.

Nagyon-nagyon szomorú eset árnyékolja be a Deadpool 2 Vancouverben (Kanada) zajló forgatását. A hétfői napon meghalt egy kaszkadőr. A nő, akit azóta Joi „SJ” Harrisként azonosítottak Zazie Beetz, azaz Domino helyett vett fel egy motoros akciójelentet.

A TMZ szerint a kaszkadőr motorja a levegőben megpördült, és az üvegbe hajtott a felvétel helyszínén, a Shaw Towerben. A mutatvány valóban ez lett volna, de gyorsan kiderült, hogy óriási a baj. Állítólag háromnegyed órán keresztül ápolták a nőt, majd a mentők szirénázás nélkül hajtottak el, márpedig tudjuk mit jelent, ha egy mentő nem kapcsolja be a szirénát…

„Mélységesen szomorúak vagyunk a baleset miatt, amely a Deadpool 2 forgatásán történt. Minden gondolatunk a családé, barátoké és a kollégáké ezekben a nehéz időben” – ezt a nyilatkozatot tette közé a gyártó 20th Century Fox, majd a film nagydumás főhőse, Ryan Reynolds is megszólalt.

„Tragikusan elveszítettük a stáb egy tagját, összetört a szívünk, sokkoltak minket a történtek, teljesen le vagyunk törve. Tisztában vagyunk vele azonban, hogy mindez semmi a család elmondhatatlan fájdalmához és gyászához képest. Vérzik a szívünk értük, és minden emberért, akit az elhunyt társunk megérintett.”

A halálos balesetet egyébként nem sokkal azután történt, hogy Tom Cruise is megsérült a Mission: Impossible 6 forgatásán, amikor egy kaszkadőrjelenetben a falnak csapódott, s bár egyelőre nincs hivatalos információ arról, hogy mennyire sérült meg, nyilvánvalóan olcsóbban megúszta, mint a Deadpool 2 kaszkadőre…

Az elmúlt években több sajnálatos baleset is emlékeztetett arra, hogy mennyire veszélyes is a kaszkadőrszakma. Olivia Jackson 2015-ben szenvedett hasonló motoros balesetet, hosszabb ideig kómában volt, majd amputálni kellette a karját, míg John Bernecker a múlt hónapban veszítette életét ijesztő balesetben a The Walking Dead forgatásán.

A Deadpool 2-t 2018. július elsején tervezik bemutatni a mozikban.