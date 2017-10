Hamarosan forog a Suicide Squad 2-t!

A hírek szerint Will Smith is szabaddá teheti magát addig, így március közepén elkezdik forgatni a visszás kritikákat kapó, de nagy bevételt generáló Suicide Squad második részét.

A filmes zuhanyhíradó információi alapján már márciusban elkezdődik a Suicide Squad 2 forgatása. Pedig korábban úgy tűnt, hogy Will Smith elfoglaltságai miatt (a színész Disney élőszereplős Aladdin produkciójában vesz részt) csúszik a forgatás kezdete, a Warner Bros a jelek szerint megoldást talált a problémára. Egy friss produkciós lista szerint a Suicide Squad 2 forgatásának kezdetét 2018 márciusára tervezték be, és maga a film 2019-ben kerülne mozikba.

Noha hivatalosan még nem közöltek információt a szereplőgárdáról, a várhatóan az eredeti szereplők nagy része visszatér a folytatásra. A Jokert egészen hátborzongatóan megformáló Jared Letóra is igaz ez, pedig a levegeőben volt, hogy nála változás történhet. Ha minden marad a régiben, akkor tehát Leto lesz Joker, Will Smith Deadshot, Margot Robbie Harley Quinn, Viola Davis Amanda Waller, Joel Kinnaman pedig Rick Flag.

Ugyanakkor már biztosnak látszik, hogy nem tér vissza a folytatáshoz David Ayer, aki a Suicide Squadot írta és rendezte. A feladatára nemrég kérte fel a Warner Bros A könyvelőt rendező Gavin O’Connort, igaz, a Warner még Mel Gibsonnal is próbálkozott. Sőt még Jaume Collet-Serra is képbe került, de ő inkább Dwayne Johnsonnal a Disney The Jungle Cruise című filmje mellett döntött.

Tekintettel arra, hogy az élőszereplős Aladdin már néhány hete forog, megvan az esély arra, hogy Will Smith szabaddá teszi magát a Suicide Squad 2 március közepi startjáig. A Warner Bros-nak és a rendező Gavin O’Connornak öt hónapja van, hogy mindent előkészítsen a munkálatokhoz. Figyelembe véve, hogy David Ayernek mindössze öt hete volt megírni az első rész forgatókönyvét, ennek több mint elégnek kell lennie.

A Warnernek pazar éve volt, ha a Wonder Womant nézzük, hiszen kritikailag és anyagilag is nagy sikert arattak vele, a Suicide Squadnak viszont jóval ellentétesebb volt a megítélése. Anyagilag nem futott rosszul, de a kritikák nem voltak oda érte. Talán azért is jut most több idő az előkészítésre. Ha pedig akárcsak megismétlik az első rész összességében elért 745 millió dolláros bevételét és az Oscar-díjat, már senki sem lehet elégedetlen.