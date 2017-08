Hárman a sikerért [Szárnyas fejvadász 2049 (2017)]

Még két hónap, és vetítik az idehaza is forgatott Szárnyas fejvadász 2049-et, s az előkészületek alatt újabb izgalmas hír érkezett: már három zeneszerző dolgozik a film kísérőzenéjén.

Miközben a Magyarországon is forgatott Atomszőke hódít a mozikban, hamarosan újabb, hazánkban is rögzített film érkezésére készülhetünk fel: október 5-től játsszák a tengerentúli mozikban a Szárnyas fejvadász 2049-et. A Ryan Gosling és Harrison Ford főszereplésével készült (a sztárokról ezer és egy történet látott napvilágot, miközben Magyarországon dolgoztak, Ford például rendkívül jófej és készséges volt mindenkivel) filmnek most a zenéje miatt került a középpontba.

Ha felidézzük az 1982-es első részt, minden bizonnyal a fülünkben csengenek Vangelis dallamai. Mi tagadás, a görög származású zeneszerző alaposan feladta a leckét az utódoknak, hiszen klasszikust teremtett. A zene szinte annyira különleges és ikonikus, mint maga a film.

A Szárnyas fejvadász 2049 zenéjét Jóhann Jóhannsson jegyzi: ő a rendező Denis Villeneuve kedvenc komponistája, nélküle kis túlzással bele sem kezd a filmjeibe (elég a Fogságban-ra, a Sicarióra vagy az Érkezésre) gondolni. Az izlandi művész Golden Globe-ot is nyert már, A mindenség elméletéért. Noha Jóhannsson a legnépszerűbb zeneszerzők egyike Hollywoodban, nem öntörvényüsködik, hanem a film folytatásában eleve Vangelis 1982-es dallamaihoz akart visszanyúlni. Habár szó sincs arról, hogy a kanadai direktor elégedetlen lenne vele, két komponistát kértek fel mellé segítségnek. Hans Zimmer a hollywoodi zenék sokszorosan megkoronázott királya, ezúttal a Dunkirk zenéje miatt hever a világ a lábai előtt, de Benjamin Wallfish sem ismeretlen, éppen a Dunkirk-ben és A számolás jogában dolgozott vele együtt. Mostanság a horror a szakterülete, ennek jegyében az Az!-hoz és az egészség ellenszeréhez készített soundtrack-et.

A felkérésbe az belejátszhatott, hogy az izlandi zeneszerző dolgozott az anyám!-ban is (Jennifer Lawrence főszereplésével készült a horror), és októberre is elvállalt két feladatot, így kevesebb ideje jutott a Szárnyas fejvadász 2049-re.

„A feladat nagyságát látva kértem a két zeneszerző segítségét. Nem egyszerű Vangelis örökébe lépni! Jóhann elképesztő atmoszférazenéket írt, de más verziókat is akartam, hogy választhassak”

– így nyilatkozott Villeneuve.

Október 5-i után kiderül, mire jutott a három művész.