Harry Potter: Az elátkozott gyermek – Egyelőre nem készül újabb film

Az elmúlt időszakban több pletyka is keringett az interneten azzal kapcsolatban, hogy a Warner Bros. folytatni szeretné a Harry Potter-t. A stúdió viszont megelégelte a pletykákat és hivatalos is jelezték, hogy semmi ilyet nem terveznek a közeljövőben.

A pletyka oka igen egyszerű. Az idei évben mutatták be a szintén J.K. Rowling tollából származó Harry Potter színdarabot, Az elátkozott gyermeket, ráadásul a sztori egy forgatókönyvet is kapott. A rajongók rögtön abban kezdtek bízni, hogy ez egy újabb filmet jelent. Ráadásul arról is lehetett hallani, hogy a stúdió megkereste Daniel Radcliffe-t, hogy ismét bújjon Harry Potter bőrébe.

A stúdió azonban hivatalos is cáfolta ezt. Úgy fogalmaztak, hogy a Harry Potter az elátkozott gyermek egy színdarab, amiből nem fognak filmet csinálni. Legalábbis egyelőre nem szerepel ilyen a tervek között, teszem hozzá. Ugyanis azért a jövőben szerintem egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a Warner ne nyúljon ismét ehhez a világhoz.

Sőt ugye ott a Legendás állatok és megfigyelésük, ami szintén a Harry Potter univerzumban játszódik, csak néhány évtizeddel korábban. Ebből a tervek szerint trilógia lesz, ám ha a dolog mégsem muzsikál tökéletesen, könnyen lehet, hogy a stúdió úgy dönt visszatér az eredeti szereplőgárdához.

Radcliffe mondjuk legutóbb úgy nyilatkozott, hogy nem szeretne ismét Harry Potter-nek állni. Bár hozzátette, hogy korábban Harrison Ford is úgy nyilatkozott, hogy lezárta a Han Solo korszakot, ennek ellenére Az ébredő Erőben újfent láthattuk.

A rajongók egy része nem is bánná, ha Potter és baráti társasága nem térne vissza a vászonra, sokak szerint a film kerek lezárást kapott. Mások viszont kifejezetten örülnének még egy utolsó kalandnak, aminek az alapját akár a színdarab is szolgáltathatná.

Mindenesetre a Warner Bros. egyelőre takarékra tette ezt a franchise-t.