A Harry Potter mintáját hajaznák a Pókember-filmek

A Marvel szeretné, ha a Pókember-filmek is egyfajta felnövéstörténetet mutatnának be. Tom Holland nagyon izgatott emiatt.

Egy biztos: A Marvel hosszútávon tervez Pókemberrel. Az viszont egy egészen másik kérdés, hogy lesz-e erre lehetőségük. A Sony és a Marvel közötti megállapodás,a karaktert illetően 2019-ig szól. Nem kérdés, hogy a Marvel ezt szeretné meghosszabbítani, ám a legutóbbi hírek szerint a Sony nem biztos, hogy érdeklődik a dolog iránt. Mi sem értjük miért tennének magunknak is keresztbe, viszont az új vezető úgy hírlik, ismét leválasztaná a Marvel anyáról Pókembert.

Kevin Feige és a stúdiója viszont nem ebben gondolkoznak. A Marvel fejese már korábban is jelezte, hogy direkt választották a 19 éves Tom Holland-ot a szerepre. Egy nagyon fiatal Pókembert akartak, akinek a felnövését be tudják mutatni, a régebbi interjúkban a Nulladik órát emlegették ihlet adóként.

Viszont nem csak az, hanem a Harry Potter is mintaként szolgálhat. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott Tom Holland is a közelmúltban.

Holland szerint ugyanis az egyes történetek a karakter egyes iskola éveit is bemutathatnák. Ez a Harry Potter esetében is jól működött szerinte és nem véletlen, hogy a film ennyi rajongót szerzett magának.

Az ötlet nem is tűnik rossznak. Végre nyomon lehetne követni az időmúlását a Marvel Filmes Univerzumában. Vagy legalább valami támpontot kapnánk. Persze kérdés, hogy az évenként előkerülő gonoszok mennyire lennének működőképesek. Illetve a sztoriba, mivel az univerzum részéről van szó, illendő volna beépíteni a többi film történéseit, ami igazi kihívást jelenthet az írók számára. Ezek ugyanis mindenképpen hatással kellene, hogy legyen Pókember történetére is.

Kiderül, hogy a Harry Potter-es párhuzam ilyen szinten meglesz-e. Más szinten viszont már most megvan. Annak idején a Harry Potter-ben is a fiatal karaktereket ismeretlen színészek alakítottak. Ez most is így van, a fontosabb mellékszerepekben pedig olyan ismert arcok tűnhetnek fel, mint Robert Downey Jr., Marisa Tomei vagy éppen Michael Keaton.

A Pókember: Hazatérés július 7-én érkezik a mozikba.