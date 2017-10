Hát persze, hogy a Fűrész kellett!

A Fűrész: Újra játékban vonzotta a legtöbb nézőt a mozikba Észak-Amerikában a hétvégén, míg a Suburbicon nem túl fényes startot produkált.

Rendszeresen jelentkező rovatunkban mindig az előző hétvégi amerikai mozis bevételeket vesszük sorra, így hát jöjjön most, mire és mennyien voltak kíváncsiak a tengerentúlon!

Visszafogottan fogalmazva sem ez lesz minden idők legsikeresebb hétvégéje, hiszen a Fűrész: Újra játékban csupán 16,3 millió dolláros bevétellel simán az élre tudott törni. Ahhoz képest persze, hogy csupán 10 millióból készült és magas korhatár-besorolást kapott, ez nem rossz, Peter és Michael Spierig már most garantáltan nyereséges lesz.

Az előző héten jól szereplő Boo: A Madea Halloween irány bő ötven százalékkal esett vissza az érdeklődés, ám kereken 10 millió dolláros „kasszírozással” így is a második helyen tudott zárni. Harmadiknak a még több nézőt veszítő Űrvihar 5,675 millió dolláros bevétellel futott be harmadiknak, míg a Boldog halálnapot! alig valamivel több mint 5 millió dollárral zárt negyedikként. A nagyon várt és hihetetlen hírveréssel felvezetett Szárnyas fejvadász 2049 nem sokkal a bemutató után már 4 milliónál is kevesebbet hozott a konyhára, így Ryan Gosling és Harrison Ford filmje gyors ütemben csúszik le, s már csak az ötödik (és összesen is csak 80 millió dollár felett tett szert bevételre).

Hatodik a debütáló Thank You for Your Sevice (3,7 millió), hetedik az Only the Brave (3,45 millió), nyolcadik a Jackie Chan és Pierce Brosnan fémjelezte The Foreigner (3,21 millió), kilencedik a méreteset bukó Suburbicon (2,8 millió), tizedik pedig a még mindig népszerű bohóchorror, az Az lett (2,465 millió). Az Az egyébként elképesztő, összességében, csak az amerikai piacon 323 millió dolláros bevétel felett jár.

Érdekesség, hogy a nemzetközi piacokon moziba kerülő Thor: Ragnarök 107,6 millió dollárt hozott a konyhára. Azért nem árt, ha a Chris Hemsworth-szel, Tom Hiddlestonnal, Mark Ruffalóval, Anthony Hopkins-szal, Cate Blanchet-tal és Benedict Cumberbatch-csel hódító film a tengerentúli piacokon is jól szerepel majd.

Köszönhetően a Thor: Ragnarök, illetve a szintén jól kezdő Coco című filmnek, a Disney stúdió globálisan átlépte a 4 milliárd dolláros bevételt.

No és vajon a magyarok mire voltak kíváncsiak a hétvégén? Kedden az is kiderül.