Hivatalos, hogy mikor jön a Wonder Woman 2

A rengeteg találgatás után végre hivatalos információ is érkezett a világsikert hozó Wonder Woman folytatásáról: a Warner Bros. bejelentette, hogy két év múlva, 2019. december 13-án jön a mozikba a női szuperhősfilm második része.

Gyakorlatilag mióta bemutatták a Wonder Womant a mozikban, megkapta az első pozitív kritikákat és a nézők is imádtak, zajlanak a találgatások, hogy mikor, hogyan, kikkel folytatják a filmet. Ahogyan haladtunk előre az időben, biztossá vált, hogy lesz második rész (naná, ekkora közönség és anyagi sikert látva vétek lett volna nem elkészíteni a második részt: tényleg minden fronton imádták az alkotást).

A nagy találgatások után végre hivatalos információk is érkeztek a Wonder Woman 2-ről. A legfontosabb talán – ami igazán eddig sem volt kérdéses – az, hogy Gal Gadot visszatér a filmbe, és ismét eljátssza Wonder Woman karakterét. Gadot egyébként addig sem unatkozik, novemberben érkezik a mozikba a karakterrel az új Igazság Ligájában (amiről a napokban írtuk meg, hogy elég költséges pótforgatásokat kellett beiktatni). A második legfontosabb hír, hogy eldőlt, 2019. december 13-án kerül a mozikba a Wonder Woman 2.

Gal Gadot mellett szintén nagyon fontos szereplője a sikerfilmnek a női rendező, Patty Jenkins, ám az még tárgyalás alatt van, hogy ő dirigálja-e a második részt. Bár, ha a korábbi nyilatkozatokat vesszük alapul, azért nem sok okunk van kételkedni abban, ki veszi a kezébe a marsallbotot. Korábban Jenkins ugyanis arról beszélt, hogy:

„Álomcsapat jött össze, olyan karaktert alkottam, amelyet imádok, és bármit elmondhatok. A Wonder Woman gyönyörű történetet mesél el, fontos időszakban”.

Mint ismert, a Wonder Woman története az I. világháború időszakában játszódott, ám a hírek szerint a folytatás más napjainkról szól, és ezúttal az Egyesült Államok lesz a helyszín. Jenkins még korábban mondta azt, hogy „A Wonder Womanről beszélünk. El kell jönnie Amerikába”.

Mindenképpen, ha belegondolunk abba, mennyire népszerű lett a karakter a tengerentúlon.

Tehát, ne felejtsük: 2019 decemberében érkezik a mozikba a Wonder Woman 2.