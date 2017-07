Hivatalos: lesz Top Gun 2!

Eldőlt, hogy Top Gun: Maverick néven 2019 július 19-én kerül a mozikba a Top Gun folytatása. A filmnek egyelőre még nem adtak hivatalos címet, ugyanakkor Tom Cruise biztosan ott lesz benne.

Újra filmezni kezdet, talán már jövőre. Tudom. Meg fog történni. Biztosan meg fog történni… Ti vagytok az elsők, akiknek elmondtam ezt

– hogy felderült a lelkünk, amikor egy másik filmjének promóciós körútján Tom Cruise arról beszélt májusban, hogy végre folytatódik a legendás Top Gun.

Az óvatosabbak persze úgy gondolhatták, hiszem, ha látom (noha az 1986-os film sztárja nyilván nem beszél hülyeséget), mert a folytatás gondolata már korábban előjött, csak még sosem lett belőle semmi. Azon kívül, amit Cruise májusban megszellőztetett, szinte semmit sem lehetett tudni a filmről.

Most azonban egyre több részlet került ki. Pete „Maverick” Mitchell heves vérmérsékletű pilótából ki tudja milyen temperamentumú repülésoktató lett. Az ütközőpont az lesz, hogy a drónok egyre inkább átveszik a pilóták irányította katonai gépek szerepét, s a kiváló pilóta ezt nyilvánvalóan rosszul éli meg.

A Top Gun második részét már 2010 óta tervezik, csakhogy Tony Scott, az eredeti film rendezője 2012-ben elhunyt, emiatt kis időre parkolópályára került a folytatás. A jelek szerint ezúttal Joseph Kosinski ragadja magához a marsallbotot, ő a Feledésben már dolgozott együtt Cruise-zal.

A Paramount Pictures 2019 július 19-ére jelentette be a premiert. Noha a filmet Top Gun: Maverick elnevezéssel emlegetik, olyannyira a kezdetén járunk a tervezésnek, hogy hivatalos címe még nincs is.

A Top Gunról egyébként sokat elmond, hogy a Take My Breath Away főcímdalért Oscar-díjat nyert, ráadásul 2015-ben az Egyesült Államok könyvtárkongresszusa a nemzeti filmregiszter részévé választotta mint kulturálisan, történetileg és esztétikusan is jelentős alkotást. Nem mellesleg rengeteg pénzt kerestek a filmmel, 1986-ban (!) 375 millió dollárt hozott a konyhára.

A Paramount láthatóan nagy reményeket fűz a filmhez, hiszen pont a nyári blockbuster-szezon közepére időzítette a 2019-es bemutatót, amely jelen állás szerint a Pókember: Hazatérés folytatása után, de még Az Oroszlánkirály új változata előtt kerül a mozikba.

Szerintetek megérte – a 2019-es bemutatóhoz számítva – 33 évet várni a folytatásra?