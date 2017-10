Hősök Eastwood rendezésében

A Warner Bros. és a Village Roadshow bejelentette, hogy február 9-én érkezik meg a mozikba Clint Eastwood filmje, a The 15:17 to Paris, amely megtörtént eseményt dolgoz fel.

Napjainkban, amikor városokat és országokat tartanak félelemben a terroristák, nem lehet elmenni a téma mellett, muszáj reflektálni a körülöttünk lévő világra. Pontosan ezt teszi a rutinos színész és rendező, Clint Eastwood, aki valós eseményeken alapuló filmet forgatott The 15:17 to Paris címmel. A történet arról az esetről szól, amikor három amerikai nagy lélekjelenléttel akadályozott meg egy terroristát tervezett merénylete végrehajtásában.

Most pedig be is jelentették a film premierjének dátumát: február 9-én érkezik a mozikba. Az illetékesek azt sem bánják, hogy három film közül például A szürke ötven árnyalata trilógia következő részét is aznap vetítik először, igaz, ha belegondolunk, valószínűleg csekély lesz az átfedés a két nézőközönség között.

No de vissza Eastwood filmjéhez: 2015. augusztus 21-én este mindenki lélegzetvisszafojtva hallgatta a híreket, amely szerint egy terrorista merényletet tervezett egy párizsi vonaton, ám azt három amerikai megakadályozta. A film a három fiatal életére koncentrál, a gyerekkorból kiindulva. A hármas egyébként több mint ötszáz ember életét mentette meg, ennyien utaztak a vonaton.

A három szereplőt Anthony Sadler, Alek Skarlatos és Spencer Stone alakítja, Skarlatos oregoni nemzeti gárdista, míg Stone a légierő pilótája, mindhárman saját magukat játsszák a filmben. Feltűnik még a vásznon Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Gorasani, de említhetjük Paul-Mikél Williamst, Bryce Gheisart és Cole Eichenbergert, utóbbi három színész a három főszereplő fiatalkori önmagát alakítja. A forgatókönyvet egy könyv alapján Dorothy Blyskal írta.

„A három jóbarát megérintő története egyszerre szól hazafiasságról és hősiességről, és úgy gondoltuk, ez nagyszerű ablak lehet a nézők felé megmutatni a szép igaz történetet.”

– mondta Sue Kroll marketingfelelős.

Eastwood nem először rendez olyan filmet, amelynek középpontjába a hősiességet helyezi: a 2016-os Sully – Csoda a Hudson folyón című alkotásával Chesley „Sully” Sullenberger amerikai pilóta történetét dolgozza fel, míg az amerikai hadsereg mesterlövészéről, Chris Kyle-ról szól a 2015-ös az Amerikai mesterlövész.