Hozzánk is megérkezett a Gru 3 filmkritika!

Az Universal és az Illumination igazi pénzcsináló aranybányája a Gruniverzum. A célcsoportnak nyilván ez a rész is szórakoztatónak számít, de nincs benne annyi fantázia, amennyit a jobbfajta animációs filmektől megszokhattunk.

A Gru 3 nagyjából négy történetszálon fut, amitől kicsit darabos lesz a sztori és a fő szálon kívül egy kis feleslegességet is éreztet. A legérdekesebb természetesen Gru elveszettnek hitt ikertestvérének megkerülése, aki kellően tipikus módon, teljes ellentéte a főszereplőnknek. Ez a kontraszt a klasszikus fekete-fehér poénoknak enged teret, de kétségkívül ebben volt a legtöbb kreativitás és értékelhető rész. Nem maradunk főgonosz nélkül sem, hogy is tehetnénk, hiszen ez egy nagybetűs mese, amiben kötelező elem az ilyen. Így ismerjük meg Balthazar Brattet, a ’80-as évek elfelejtett gyereksztárját, akinek a nyomába erednek a tesók. Ez már önmagában elég kéne legyen a boldogsághoz, de a készítők emellé még bedobtak pár érdektelen szálat, amik önmagukban sem voltak elég komplexek és a játékidőt is inkább csak rabolták. Ilyen volt Lucy küzdelme, aki hirtelen három csemete mostohaanyja lett és ennek felelősségével kell megküzdenie; aztán ott volt a kis Agnes (aki amúgy szupercuki még mindig) unikornisos sztorija, illetve a Minyonok. A Minyonok már kaptak külön részt is a Studiotól és tisztában vagyunk vele, hogy a gyerekek imádják őket, de itt aztán csak annyi jelentőségük volt, hogy lerabolják a játékidő 20 százalékát. Nem lett volna hiányérzetünk, ha kihagyják őket úgy ahogy vannak, mert unalmas már mindig ugyanarra a jellemzőre felhúzni velük kapcsolatban valami kis cselekményt. Most éppen börtönbe kerülnek, aztán megszöknek.

Mindig tisztában kell lennünk az ilyen animációs filmeknél azzal, hogy a célcsoport nem más, mint a gyerekek. Ezt nem lehet elégszer elismételni és sajnos kicsit tudatosítanunk is kell magunkban. Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy felnőttek számára élvezhetetlen, de annyi olyan gondosan elkészített filmmel találkoztunk már ebből a kategóriából, ami egyaránt kielégített több korosztályt is, hogy természetes hiányérzet marad így az idősebbekben. Ráadásul az előzményfilmmel együtt ez már a negyedik mozi ebből az univerzumból, ami oké, hogy nekik rengeteg pénzt hoz a konyhára, de így pláne nem indok a folyamatosan csökkenő minőségre. Ettől függetlenül kétség nem fér hozzá, hogy idén nyáron ez lesz a legsikeresebb vetítés. Szuper volt, ahogy Grut a rossz oldalra akarják csábítani és szép kerekre is sikerül ezzel a mondanivaló, valamint tényleg a dúsgazdag, szép-hajú ikertesós szál lesz az, ami menti ezt a mostani részt, de nem vagyunk őszintén elégedettek.

Nyilván tisztában vagyunk vele, hogy a Gru 3 nem is akar több lenni ennél, de azért aki gyerekeknek csinál mozit, az nyugtázhatná magában, hogy ez már a kicsiknek sem feltétlenül elég, mert a sok klisét ők is meg fogják unni egy idő után még akkor is, ha közben kellemeseket nevetgélnek a szokásos, elemien működő poénokon. Viszont nem lennénk igazságosak, ha nem mondanánk el azt a mondatot, ami amúgy a legtöbbször valóban igaz, hogy akiknek tetszettek az eddigi részek, azok most is kiválóan fognak szórakozni és lássuk be, a gyerekek egyelőre menthetetlenül ragaszkodnak ehhez a meséhez, szóval muszáj lesz elvinni őket rá a moziba.

