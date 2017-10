Igazi nagyágyú csatlakozik a Mamma Miához!

Ha eddig vártuk a Mamma Mia folytatását, mit mondjunk most, amikor kiderült, hogy a sztárok alkotta színészgárda mellé a zeneikon Cher is csatlakozik?

Az már jóval korábban eldőlt, hogy a 2008-as megjelenésekor óriási közönségsikert arató Mamma Mia folytatást kap, sőt a tavasz óta már arról szóltak a hírek, hogy zajlik a Mamma Mia: Here We Go Again! forgatása, bár végül az Universal Pictures arról számolt be, hogy augusztusban kezdődött el a tényleges munka.

Így, késő ősszel is kaptunk azonban egy remek és friss hírt: miként azt a Variety is megerősítette, a zeneikon Cher csatlakozik a színészgárdához. Az énekesnő egyébként egy Twitter-posztban utalt arra, hogy bekerült a castingba, majd meg is erősítették ezt a hírt. Arról azonban egyelőre nem tudni, hogy kit is alakít a filmben.

Cheren kívül is sztárok alkotják a színészgárdát. Visszatér az Oscar-díjas Mery Streep, ott lesz benne Julie Walters, Christine Baranski, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård és az ugyancsak Oscar-díjas Colin Firth. Új szereplő lesz Lily James, aki a fiatal Donnát alakítja majd. Mivel az időben visszamegyünk, nemcsak Donna, hanem a többiek szerepére is kellenek olyanok, akik fiatalkori önmagukat játsszák el, így Alexa Davis lesz a fiatal Rosie, míg Jessica Keenan Wynn a fiatal Tanya. A férfiakat Jeremy Irvine (fiatal Sam), Josh Dylan (fiatal Bill) és Hugh Skinner (fiatal Harry) játssza.

A zenés filmben ismét Abba-slágerek csendülnek majd fel, s olyan énekesnővel a fedélzeten, mint Cher, még inkább felkelti az érdeklődést a Mamma Mia folytatása. A tervek szerint 2018. július 20-án kerül mozikba a második rész, amelyben visszatérhetünk a bájos görög szigetre, Kalokairire. A tíz évvel ezelőtti első rész nem tucatteljesítményt nyújtott: 12-szeresen hozta vissza a gyártási költségeit, összesen 600 millió dollárt keresett, dacára annak, hogy a kritikusok nem estek hanyatt tőle.

A forgatókönyvet Ol Parker jegyzi, a producerek között pedig ott találjuk az ABBA-együttes két tagját, Benny Anderssont és Björn Ulvaeust is.