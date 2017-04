Igazság Ligája: Superman-ről nyilatkozott Zack Snyder

Az elmúlt napok egyik filmes nagydobása volt, hogy megérkezett az Igazság Ligája előzetes. A trailerben rengeteg hős feltűnt, egy valaki azonban hiányzott. Róla most Zack Snyder rendező nyilatkozott.

A Batman Superman ellen utóbbi karakter szempontjából nem végződött happy enddel – na nem mintha alapvetően vidám sztori lett volna Zack Snyder rendezése. Az acélember hősi halált halt, azonban a film végén láthattuk, hogy esetleg van esély a visszatérésére.

Ez pedig már korábban is szóba került, sőt mondhatjuk, hogy nyílt titok Henry Cavill visszatérése. Azt viszont nem igazán tudjuk, hogy pontosan mire is lehet majd számítani. Ráadásul az említett új előzetesben minden hőst megmutattak nekünk. Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash és Aquaman is előkerültek. Superman azonban sehol. Pedig biztosra vehetjük, hogy előkerül majd.

Snyder azonban egyelőre titkolja ennek mikéntjét. A rendező az USA Today-nek ugyan adott egy interjút, de sok mindent ott sem árult el.

Arra azonban kitért, hogy sosem tartotta elképzelhetőnek az Igazság Ligája filmet Superman nélkül. Ráadásul Superman önfeláldozása tulajdonképpen az Igazság Ligájának miértje. Az Igazság Ligája mozifilm pedig igyekszik majd választ adni arra, hogy mit is gondol Superman-ről a csapat, mi történik a karakterrel és egyáltalán mire van szüksége a világnak.

Így tehát a visszatérést továbbra is biztosra vehetjük. Az mondjuk valóban kérdés, hogy miként is lehet hihető módon életet lehelni a karakterbe. Talán a Naphoz lesz köze a dolognak, bár ebbe talán nem is mennénk bele. A premierig benne van, hogy választ is kapunk a kérdésre.

Érdekesebb lehet az, amit Snyder Batman-ről mondott.

„Batman élete nagy részében magányos farkasként tette a dolgát, ez alól az az időszak kivétel, amikor Robin volt a társa. A Batman Superman ellen filmben teljesen elszigetelten találkozunk vele. A cél pedig az volt, hogy ez így legyen és a folyamat, ami akkor elkezdődött, az Igazság Ligájában folytatódjon. Így a karakter kiteljesedését követhetjük majd nyomon, hogy miként válik még teljesebb hőssé.”

Reméljük nem lesz hiba a dolgokban semmilyen téren. Az Igazság Ligája november 17-én érkezik a mozikba.