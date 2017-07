Imádta a közönség a Nyomd, bébi, nyomd-ot

A kritikusi elismerések után az alkotóknak és persze a gyártónak is oly kedves módon rengetegen ültek be a Nyomd, bébi, nyomd című filmre a tengerentúlon. S persze tarolt a Gru 3.

Vége a hétvégének, itt az ideje, hogy összesítsük az észak-amerikai mozik bevételei adatai alapján a toplistát. Meglepőnek nem nevezhető a legkedveltebb film, hiszen az első helyre a mindenki kedvence, a minyonok nélkül érkező Gru 3 került. Bár a bő 75 millió dolláros nyitás kevesebb, mint a legutóbbi rész indítása, panaszkodni semmiképpen sincs ok, hiszen a 2010-es Gru-t így is lenyomta. Ha pedig valakinek mégis felszaladna a szemöldöke amiatt, mert nem sikerült lehagyni a 115 millió dollárral startoló Minyonok-at, annak jelezzük: az összesen 80 millió dollárba kerülő rajzfilm a „hazai” 75 millió mellé világszerte 112 millió dollárt keresett, szóval a gyártási költségeket egyetlen hétvége alatt több mint duplán visszahozta.

A toplista második helyére – talán némi meglepetésre – 21 millió dollárral a Nyomd, bébi, nyomd került. A kritikusok által elismert filmről már mi is írtunk, a lényeg, hogy Edgar Wright alkotása kellemes meglepetésre szerepelt ennyire kiemelkedően a tengerentúlon. Bár a rendező nem tartozik a legismertebbek közé Észak-Amerikában, mégis imádták a filmet, amely 34 millió dollárba került, s néhány nap alatt máris 30 milliós bevétel fölé jutott (a hétvége 21 millió dollárt hozott az alkotóknak). Néhány nap, és a Scott Pilgrim a világ ellen-t megelőzve ez lesz a legnézettebb Wright-film Észak-Amerikában.

A harmadik helyre a Transformers 3 futott be a maga 17 millió dollárjával, összességében pedig 100 millió dollár fölé kúszott a bevétel. A negyedik helyen Patty Jenkins női szuperhősfilmjét találjuk, a Wonder Womant. Az izraeli származású Gal Gadot főszereplésével készült film világszerte 700 millió dollárnál is többet keresett, így a Wonder Womannél csak két film, A sötét lovag és A sötét lovag: Felemelkedés volt anyagilag sikeresebb a DC-nek.

Az ötödik Verdák 3 után sorrendben a The House, a 47 Meters Down következik, Nicole Kidmanék vérfagyasztó Csábítása a nyolcadik, Tom Cruise-ék A múmiája a kilencedik, míg a toplista utolsó helyére mindannyiunk Johnny Deppje és A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja futott be. Deppék egyébként már 165 millió dollárnál is többet kerestek, és ezek csak az észak-amerikai adatok, szóval kijelenthető, van igény a kalózokra.

Szerinted idehaza mik voltak a legnépszerűbb filmek? Te mit néztél meg a hétvégén?

