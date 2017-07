Imádták az új Pókember-filmet! [Pókember: Hazatérés (2017)]

Sikerült 100 millió dollár feletti nyitóhétvégét produkálnia az új Pókember-filmnek, a Pókember: Hazatérésnek, s világszerte is a moziszékekbe szegezte a nézőket a produkció.

Sokan már előzetesen az jósolták, hogy a nagy várakozással érkező új Pókember-film képes lehet 100 millió dollárnál is több pénzt hozni a kasszába a tengerentúlon az első hétvégéjén. Nos, a szakembereknek igaza lett, hiszen a Pókember: Hazatérés egyértelmű fölénnyel lett a legnézettebb film Amerikában, a 117 millió dolláros bevétel pedig több mint jó. Az idén csupán két film szerepelt jobban az első hétvégén: A szépség és a szörnyeteg (174 millió) és A galaxis őrzői 2 (146.5 millió), Tom Hollandék minden mást felülmúltak.

Ha a Pókember-sorozatot nézzük, csupán Tobey Maguire harmadik Pókembere startolt jobban a mozikban (151,1 millió).

A második helyen a Gru 3 végzett, a 34 millió dollár nem rossz teljesítmény, igaz, jócskán elmaradt a Pókember tarolásától. Harmadikként a Nyomd, Bébi, nyomd! futott be, míg a hosszú hetek óta a mozikban futó Wonder Woman még mindig 10 millió dollár feletti bevételre volt jó.

Érdemes kicsit kitekinteni, hiszen a Pókember: Hazatérés nemcsak az amerikai mozikban szerepelt kitűnően. Sok helyen már szerdától vetítették, az öt nap alatt 257 millió dollár fölé jutott, ami elképesztően jó adatnak számít, különösen annak fényében, hogy összesen 175 millió dollárból készült.

Ugyan az új Pókember-film idehaza nem tudta megcsípni a Gru 3-at, a maguk lehetőségeihez mérten a magyarok is hozzátettek ahhoz, hogy a Pókember: Hazatérés ilyen jól szerepeljen. A hétvégi top 10-es listára került a középiskolást játszó Tom Holland filmje, több mint 57 ezer nézőt csábított a moziba.

A Gru 3 egyébként 76 ezer néző fölé kúszott, és idehaza is a Nyomd, Bébi, nyomd lett a harmadik. A Transformers: Az utolsó lovag a negyedik, a Kipörgetve az ötödik, a Csajok hajnalig a hatodik, A Karib-tenger kalózai: Salazár bosszúja a hetedik, a Verdák 3 a nyolcadik, A múmia a kilencedik, a Wonder Woman pedig a tizedik helyen zárt a hazai toplistán.