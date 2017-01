Íme a 2017-es Arany Málna esélyesei – Minden ami a legrosszabb!

Közvetlen az Oscar átadó előtt évről-évre kiosztják az Arany Málna díjakat is, a filmes legrosszabbaknak. A DC-nél nem biztos, hogy örülnek annak, hogy a Batman Superman ellen és az Öngyilkos osztag több kategóriában is kapott jelölést.

Sokan úgy gondolják, hogy a 2016-os év filmes szempontból meglehetősen silány lett. Az Arany Málna jelöltek listáját elnézve pedig az a helyzet, hogy ebben bőven lehet igazság. Sebaj, annyira nem érdemes hátra nézni. Már csak azért sem, mert 2017-ben rengeteg ütősnek ígérkező produkció vár ránk, így már csak ennek alapján is izgalmasabb évre lehet számítani.

Ha az elmúlt év legrosszabb filmjét keressük, akkor bizony tényleg hosszú lehet a lista, ahogy az Arany Málna jelöltek sora is mutatja. Az említett két DC film természetesen helyet kapott a listán, de felfért rá a nem régiben bemutatott Assasissin’s Creed és a Warcraft is – a csudába, idén sem jött egyetlen jó játékfeldolgozás sem. A hazai mozikban elég komoly nézőszámot produkáló Nagyfater elszabadul is joggal került ide, szegény Robert de Niro.

Aztán ott vannak az Egyiptom istenei, amit a mai napig nem értünk, de A függetlenség napja új felvonása is vaskos csalódás volt. A horror rajongók pedig Kevin Bacon új filmjét nézve érezhették azt, hogy „ez meg mi a csoda”, a The Darkness meg is kapta a jelölést.

A rendezők között nagyrészt a Legrosszabb filmek kategória direktorai kaptak helyet, de ennél érdekesebb lehet a Legrosszabb színész kategória.

Ben Affleck sokak szerint zseniális Batman volt, a listára mégis ezzel a filmjével sikerült felférnie. Sőt Will Smith is jelölést kapott, holott az Öngyilkos osztagban Margot Robbie mellett ő volt az egyetlen épkézláb karakter – igaz a jelölést a Váratlan szépségben nyújtott alakításáért is járt.

Az említett Margot Robbie mondjuk szintén ott van a legrosszabbak között, ennek ellenére Harley Quinn mégis önálló mozifilmet kaphat.

Érdemes végiggörgetni a listát. Akadnak jogos és talán egy kicsit jogtalan jelölések is. Még e hónapban kiderül, hogy kik lesznek a „nyertesek”.

Legrosszabb film:

Legrosszabb rendező:

Dinesh D’Souza – Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich – A függetlenség napja: Feltámadás

Justin Kurzel – Assassin’s Creed

Dan Mazer – Nagyfater elszabadul

Greg McLean – The Darkness

Babak Najafi – Támadás a Fehér Ház ellen 2. – London ostroma

Tyler Perry – Boo! A Madea Halloween

Alex Proyas – Gods of Egypt

Zack Snyder – Batman Superman ellen: Az igazság hajnala

Ben Stiller – Zoolander 2

Michael Tiddes – A fekete ötven árnyalata

Legrosszabb színész:

Ben Affleck – Batman Superman ellen: Az igazság hajnala

Kevin Bacon – The Darkness

Gerard Butler – Egyiptom istenei / Támadás a Fehér Ház ellen 2. – London ostroma

Henry Cavill – Batman Superman ellen: Az igazság hajnala

Dinesh D’Souza (as himself) – Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Robert De Niro – Nagyfater elszabadul

Zac Efron – Nagyfater elszabadul / Mike és Dave esküvőhöz csajt keres

Liam Hemsworth – A függetlenség napja: Feltámadás

Brad Pitt – Szövetségesek

Will Smith – Váratlan szépség / Suicide Squad – Öngyilkos osztag

Ben Stiller – Zoolander 2

Marlon Wayans – A fekete ötven árnyalata

Legrosszabb színésznő:

Jennifer Aniston – Anyák napja / Hivatali karácsony

Marion Cotillard – Szövetségesek / Assassin’s Creed

Megan Fox – Tini Nindzsa Teknőcök 2. – Elő az árnyékból

Radha Mitchell – The Darkness

Tyler Perry (as Madea) – Boo! A Madea Halloween

Margot Robbie – Tarzan legendája / Suicide Squad – Öngyilkos osztag

Julia Roberts – Anyák napja

Becky Turner (as Hillary Clinton) – Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts – A beavatott-sorozat: A hűséges / Bezárva

Shailene Woodley – A beavatott-sorozat: A hűséges

Legrosszabb férfi mellékszereplő:

Nicolas Cage – Snowden

Benedict Cumberbatch – Zoolander 2

Johnny Depp – Alice Tükörországban

Jesse Eisenberg – Batman Superman ellen: Az igazság hajnala

Will Ferrell – Zoolander 2

Jeff Goldblum – A függetlenség napja: Feltámadás

Jeremy Irons – Assassin’s Creed / Batman Superman ellen: Az igazság hajnala

Jared Leto – Suicide Squad – Öngyilkos osztag

T.J. Miller – Hivatali karácsony

Geoffrey Rush – Egyiptom istenei

Brenton Thwaites – Egyiptom istenei

Owen Wilson – Lángelmék / Zoolander 2

Legrosszabb női mellékszereplő:

Cassi Davis – Boo! A Madea Halloween

Julianne Hough – Nagyfater elszabadul

Kate Hudson – Anyák napja

Keira Knightley – Váratlan szépség

Helen Mirren – Váratlan szépség

Aubrey Plaza – Nagyfater elszabadul

Jane Seymour – A fekete ötven árnyalata

Octavia Spencer – A beavatott-sorozat: A hűséges

Sela Ward – A függetlenség napja: Feltámadás

Kristen Wiig – Lángelmék / Zoolander 2

Kate Winslet – Váratlan szépség

Legrosszabb forgatókönyv:

Assassin’s Creed

Batman Superman ellen: Az igazság hajnala

Nagyfater elszabadul

A beavatott-sorozat: A hűséges

A fekete ötven árnyalata

Szellemirtók

Egyiptom istenei

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

A függetlenség napja: Feltámadás

Anyák napja

Suicide Squad – Öngyilkos osztag

Zoolander 2

Legrosszabb remake, paródia vagy folytatás: