Íme, az első Jurassic World 2 felvétel

A Jurassic World 2 kreatív csapata úgy döntött, megajándékozza a rajongókat egy igazán ütős meglepivel: Megosztottak egy pár másodperces videót a Bukott Birodalomból.

Talán ezzel azt jelzik, hogy a teljes előzetes hamarabb érkezik, mint gondoltuk? Annak nagyon örülnénk!

A rendező, J.A Bayona Twitter oldalán osztotta meg a világgal az itt látható hat másodperces felvételt:

De parte de nuestra familia Jurásica a la vuestra.

From our Jurassic family to yours.#FALLENKINGDOM#ELREINOCAIDO @colintrevorrow @prattprattpratt @BryceDHoward @LeDoctor pic.twitter.com/PDRsbeOmYe

