Íme a Thor: Ragnarok hivatalos szinopszisa

A Marvel a 2017-es évben három igazán ütősnek tűnő filmmel is készül a rajongók számára. Könnyen lehet, hogy a legnagyobb meglepetést a Thor: Ragnarok okozza majd. A film hivatalos szinopszisa már elérhető.

Végre megkezdődött a Disney-Marvel részéről a mozgolódás a Thor: Ragnarok háza táján is. Persze a stáb már hónapok óta foglalkozik az utómunkálatokkal, viszont a rajongók kézzel fogható és szemmel látható dolog még nem sok akadt a produkció kapcsán.

Persze ne feledkezzünk meg a nem régiben érkezett fotókról, amelyeken Thor pöröly és hosszú haj nélkül feszít.

Nos a marketinggépezet újra mozgásban van, a stúdió ez alkalommal a Thor: Ragnarok szinopszisával lepte meg a rajongókat. Nagy újdonságra mondjuk nem kell számítani, hiszen a pletykák beigazolódni látszanak, a Thor: Ragnarok valóban olyan történetet kap, amire eddig is számítottunk. Íme a hivatalos szinopszis:

Amikor legutóbb találkoztunk Thor-ral, akkor pont elrepült, hogy a végére járjon mégis ki manipulálta a Bosszúállók: Ultron korában hőseinket. Eközben Thor bizonyos pletykákkal is szembesül, melyek szerint Asgard-ban egyáltalán nem mennek rendben a dolgok. Miután Odin eltűnt, Loki vette át a hatalmat, aki meglehetősen lazán uralkodik. Ennek köszönhetően pedig a gonosz Hela is kiszabadul börtönéből. Az új gonosztevő Thor-t is száműzi a Sakaar bolygóra, a barbár helyen a minden hájjal megkent Grandmaster az irányító.

Thor és Grandmaster útjai pedig hamarosan keresztezik egymást, miután Valkyrie Grandmaster elé vezeti a villámok istenét.

Thor-nak ezután nincs választása, egy gladiátor játszmába kényszerítik bele, ahol a pörölytől és a hajától is megszabadítják.