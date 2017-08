Inkább napoztunk a múlt hétvégén

Miután bemutattuk az amerikai mozis adatokat, jöhet a hazai összesítés: az a helyzet, hogy a nézőszámokat látva azt kell mondanunk, a többség inkább napozásra, mint mozizásra használta a forró hétvégét.

Nemcsak az összes kritika, így a mienk dicsérte Christopher Nolan legújabb filmjét, a Dunkirk-öt, hanem a legnagyobb elismerést adó visszajelzést is hétről hétre visszakapja a produkció: a közönség imádja. A második hete fut a mozikban, s ismét a toplista élén zárt.

A szájhagyomány útján is terjedő Dunkirk-öt 32 százalékkal nézték kevesebben, mint a premier hétvégéjén, ami nem számít rossz aránynak. Az már más kérdés, hogy majdnem 29 ezer mozizó elég is volt a sikerhez. A statisztikából látszik, hogy mindannyiunk inkább a napos strandot, vagy legalábbis a pihenés más formáját választottuk, hiszen nem dőltek mozis nézettségi rekordok a hétvégén. A második helyre a kritika által nem különösebben dicsért Baywatch futott be. Hiába no, a közönség imádja Dwayne Johnsonékat, akik már majdnem 200 ezer embert ültettek be idehaza a mozikba. A Valerian és az ezer bolygó városa 22 ezernél is több nézőt csábított a vászon elé, a s összesítésben már majdnem 80 ezernél jár a francia képregényből készült, megdöbbentően egyedi látványvilágú film.

A Gru 3 természetesen nem tud kikopni az élmezőnyből: noha már hetek óta fut, s lassan az 500 ezres nézőszámot is eléri, töretlen a népszerűsége, s újabb 21 ezer nézőt érdekelt.

Érthetetlen, de visszafogottan kezdett az Atomszőke, pedig az illetékesek remek kampányt csaptak hozzá, ráadásul kizárt, hogy aki egyszer is látta a trailert, az ne akarja megnézni a szexi Charlize Theront, amint a Berlinnek eladott Budapesten iktat ki mindenkit.

A Pókember – Hazatérés összességében már a 150 ezres határt is átlépte, ezúttal 8500 néző volt kíváncsi a széria egyik legjobb darabjának tartott filmre. Hasonló érdeklődést váltott ki a legutóbbi hétvégén a hetedik helyre befutó A majmok bolygója – Háború. A debütáló Dzsungel mentőakció című animációs film a nyolcadik helyet csípte meg 5200 nézővel, míg a Nyomd, bébi, nyomd a kilencedik helyen zárt. S persze nem lehet top tízes listát hirdetni kedvenc kalózunk nélkül, így Johnny Deppék A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszújával befutottak a tizedik helyre.