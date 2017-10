„Itt az idő egy női Thor-filmre!”

Az idei év utolsó Marvel-filmjét hozza el nekünk Thor a Ragnarökkel, ami kellőképpen felkészít minket a jövőre érkező Bosszúállók: Végtelen háborúra.

Arról már mi is beszámoltunk, hogy Asgard fenegyerekét egy olyan filmben láthatjuk idén, amire még nem volt példa a Thor filmek történelmében, hiszen a Ragnarök humorosabbra sikerült előző társainál. Ez nagy mértékben a rendezőnek, Taika Waititinek, és különleges improvizációs rendezésének köszönhető.

Karl Urban -aki Skurge-ot alakítja a sci-fiben- szorgosan hirdeti a közelgő filmet. A színésszel nem régiben készített interjút a Monkeys Fighting Robots, amelyben arról kérdezték, mit gondolna, ha egy női Thor érkezne a Marvel-moziuniverzumba. Urban meglepően lelkesen az alábbiakat válaszolta:

„Úgy gondolom, hogy itt az idő egy női Thor- film érkezésére! Sőt, ennek már rég esedékesnek kellett volna lennie. Abszolút! Nagyon jó lenne látni egy ilyen filmet.”

2014 óta a Marvel-univerzum képregényeiben szereplő Vihar Isten nő nemű, így elképzelhető, hogy az MCU alkalmazkodik a képregény történethez, és egy szép napon a vetítővásznon életre keltik a fentebb leírt szereplőt. Azonban a megvalósítást nehezíti az a tény, hogy a Natalie Portman által alakított Jane Foster (vagyis a képregénybeli női Thor) karaktere-az első két Thor-résztől eltérően-a novemberben debütáló filmben már nem lép színre, és ez megpecsételheti jövőbeli sorsát is.

Nem csak filmes szempontból lenne izgalmas lépés egy (újabb) női szuperhőssel fémjelzett film érkezése, hanem a nemek egyenlőségéért folytatott harc okán is. A nagy képregénykiadók filmstúdiói szerencsére haladnak a korral a témát illetően is, és ezt milyen jól teszik.

Idén mindent vitt a DC amazonja, a Wonder Woman, a Marvel pedig jövőre a Marvel kapitánnyal száll versenybe.

Ti szívesen megnéznétek egy női Thorról szóló filmet?