Itt a Logan mozifilm hivatalos szinopszisa

Az előzetesekkel karöltve megérkezett a hamarosan mozikba kerülő Logan film hivatalos szinopszisa is. Hugh Jackman volt olyan jófej és megosztotta a rajongókkal a Logan hivatalos szinopszisát. Tulajdonképpen nincs sok új a nap alatt, hiszen azt kaptuk, amire számítottunk. Ám most már legalább biztosak lehetünk a dolgunkban.

A leírás szerint a nem túlságosan távoli jövőben járunk, a mexikói határ közelében. Itt tengeti életét a szuperhősködéstől mondhatni visszavonult Logan, aki éppen öreg barátjáról, X professzorról gondoskodik, aki nincs a legjobb bőrben.

Hőseink igyekeznek elrejtőzni és nem szem elé kerülni, ám minden megváltozik, amikor egy fiatal mutáns, Laure feltűnik a környéken. A lányt ugyanis sötét erők üldözik, Logan pedig nem képes megtenni, hogy ne siessen a segítségére.

Nem olyan régen Jackman egy interjúban is beszélt az új filmről. Amiről elárulta, hogy igazából nem abban az univerzumban játszódik, amelyben a korábbi X-Men filmek. Mint leszögezte természetesen lesz összefüggés, de a paradigma más lesz. Azt ígéri, hogy a filmet látva minden értelmet nyer majd.

Erre pedig nem is kell olyan sokat várnunk, hiszen csak úgy repül az idő. A Logan már márciusban debütál a hazai mozikban is. Ami biztos, hogy érdemes lesz minden képkockát az agyunkba égetni, hiszen most láthatjuk utoljára Farkast Hugh Jackman alakításában. Ahogy ő, úgy Patrick Stewart is búcsúzik karakterétől. Így talán nem is túlzás azt állítani, hogy egy korszak ér véget az ő leköszönésükkel. Vagy közelítsük meg onnét a dolgot, hogy egy új korszak kezdődik.

Az még kérdés, hogy ebben esetleg az új karakter, az X-23 lehetőséget kap-e. A legutóbbi trailerben azért beigazolódni látszott az a pletyka is, mely szerint a karakter Loganhez nagyon hasonló. Az előzetesben karmokat is öltött, még ha kicsivel kevesebbet is, mint Farkas.

