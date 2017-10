Itthon ezt néztük

Az október 23-i ünnep miatt egy nappal meghosszabbodott a hétvégénk, így picit csúsztatva, de persze ismét összegyűjtöttük, hogy a bevételi adatok alapján melyek voltak a legnépszerűbb filmek.

Akárcsak az amerikai, a magyar mozik sem most döntöttek rekordokat, pedig az esős-borús időjárás mindent megtett azért, hogy a kényelmes moziszéket válasszuk kikapcsolódásként. Mindenesetre, ha már nem is szárnyalt egyetlen film sem, Gerard Butler premierjét tartó filmje, az Űrvihar elvitte a pálmát, nagyjából 39 ezren nézték meg a hétvégén. Történt ez mindannak ellenére, hogy a tengerentúlon igen rossz visszhangot keltett a film, s itthon sem dicsérik a kritikusok. De nekünk, nézőknek bejött, s ez a lényeg.

Második helyen a Hóember futott be, amely harminc százalékot veszített az érdeklődésből az előző héthez képest, ám majdnem 22 ezer nézővel könnyedén lett a hétvége második legnépszerűbb filmje. A harmadik helyre csaknem 15 ezer fizető nézővel a Szárnyas fejvadász 2049 futott be. A részben Magyarországon forgatott, Ryan Gosling és Harrison Ford főszereplésével készített film sok nézőt veszített az előző időszakhoz képest, de még így is simán felfért a dobogós pozícióba, s összesítésben legalább átlépte a százezres határt. Negyedik a My Little Pony – A film lett (11850 néző), míg az ötödikként az extrém vígjáték, a Kigsman: Az aranykör végzett valamivel több mint 10 ezer nézővel.

Az Űrvihar után újabb premierfilmet a hatodik helyen köszönthettünk, mégpedig Mészáros Márta új alkotását, a szép és érzékeny Aurora Borealis – Északi Fényt. A 13 ezer néző (azaz többen látták, mint a Kingsmant, csak kevesebb bevételt hozott, ezért végzett hátrébb) megsüvegelendő teljesítmény, pláne azt nézve, hogy nem közönségfilmről van szó.

Arnold Schwarzenegger új filmje, a Nyírjuk ki Günthert a hetedik helyen debütált (9145), míg a HHhH – Himmler agyát Heydrichnek hívják 9213-mal (de kevesebb bevétellel), a nyolcadik lett. A lista végén az anyám!-ot (7342) és az Óriásláb fiát találjuk (7142), a Jennifer Lawrence főszereplésével készült az anyám!-tól igen gyenge nyitás ez.

S ti milyen jó filmet láttatok mostanság?