Itthon is imádtuk a horrort

Akárcsak Észak-Amerikában, idehaza is az Annabelle 2 végzett a mozis nézettségi toplista élén, az elmúlt hétvégén több mint ötvenezren voltak kíváncsiak a Démonok között spin-offjának folytatására.

Ha kedd, akkor nem is indulhat másként a nap, mint hogy összesítjük a magyar mozis nézettségi adatokat. Szokásunkhoz híven a tengerentúli listát már közöltük, most pedig nézzük meg, mitől döglött idehaza a légy.

A két top tíz legfontosabb közös eleme, hogy a Démonok között spin-offjának folytatása, az Annabelle 2 idehaza is tömegeket vonzott a mozikba. A több mint 51 ezer néző mindent számba véve remek adat, hiszen bár nem volt végig jó idő a hétvégén, rengeteg más szórakozási formát is választhattak volna az emberek, mégis a légkondis mozi és a horror mellett tették le a voksukat. A sorozat egyik darabja sem nyitott még ilyen erősen egyébként, a Démonok között 2 is „csak” 48800 eladott jegyet produkált.

Míg Az Annabelle 2-t dicsérték a kritikák, ugyanezt semmiképpen sem mondhatjuk el Az Emoji-filmre, amely komoly lehúzásokat is kapott. Dacára ennek ismét több mint 35 ezren váltottak rá jegyet rá a premier hétvégéjén.

A harmadik helyre a házát el nem hagyó beteg lányról és a szomszédba költöző fiatalról szóló love story, a Minden, minden futott be majdnem 25 ezer nézővel, s összességében majdnem 100 ezer megváltott jegy felett jár a film. A Stephen King feldolgozhatatlannak hitt regényfolyamából készült A Setét Torony 20 ezer nézőt tett hozzá az összeshez, s így már 60 ezer fölé kúszott – nem ez lesz az írókirály művének minden idők legsikeresebb mozis adaptációja.

A Baywatch ötödikként zárt (14 ezer néző), s így az elmúlt hetekben összesen már 256 ezernél több néző látta a filmet, és a hatodik Dunkirk is 155 ezer környékén jár, köszönhetően a most hétvégi 13 ezer nézőnek. A hetedik helyre a Valerian és az ezer bolygó városa ért be (11300 néző), míg az összesen több mind félmillió nézőt a mozikba ültető Gru 3 a nyolcadik (12500) lett. Az kilencedikként végző Anyák elszabadulva nem sokakat érdekelt (9800), akárcsak a tizedik Pókember: Hazatérés (4900), igaz, Tom Hollandékra már majdnem 180 ezren voltak kíváncsiak.