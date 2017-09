Itthon is stoppolták az AZ-t!

Miként az Egyesült Államokban, idehaza is letaszították trónjáról a minden idők legsikeresebb horrorjává avanzsáló AZ-t, helyette a Kingsman második része érdekelte a mozinézőket.

Bő 50 ezer néző – ennyivel nyerte meg a hétvégét a magyar mozikban a Kinsgman: Az aranykör című sztárparádé. Szokásos heti összegzésünket két részen át az AZ vezette, hiszen nemcsak a tengerentúlon, hanem hazánkban is özönlöttek a nézők a Stephen King-adaptációra.

Most viszont debütáló film, a Kingsman: Az aranykört vitte a prímet, több mint 50 ezer néző váltott rá jegyet. Colin Firth-ék filmje kapott hideget és meleget is itthon és külföldön is, ám ez nem tántorította el tőle a rajongókat, sőt az első részhez képest majdnem dupla annyian ültek be rá a nyitóhétvégén. Azért az AZ-zal sem volt gond: bár ötven százalékkal esett vissza iránta az érdeklődés, sok itthon futó film örülhetne, ha a harmadik héten még több mint 35 ezren fizetnének érte, márpedig a horrorra ennyien ültek be szeptember 21. és 24. között, így idehaza már több mint 330 millió forintos bevételt mondhat magáénak a folytatására váró film.

Akárcsak az amerikai toplistán, harmadik lett premierhétvégéjén A Lego Ninjago kaland film, amely több mint 22 ezer néző érdeklődését keltette fel. Nálunk tartja még magát a top10-ben, nem is rossz helyen a Barry Seal: A beszállító, hiszen Tom Cruise-ra még mindig több mint 12 ezer néző volt kíváncsi. Az ötödik az Újra otthon lett: a családanyát játszó Reese Witherspoon szerelmi kalandjai is több mint 12 ezer mozizni vágyó ember érdeklődését keltette fel. A hatodikként – az előzőektől már jócskán elmaradva –a Judi Dench főszereplésével készült Viktória királynő és Abdul zárt (7780 néző), míg a hetedik 6800 nézővel az Amerikai bérgyilkos lett. Az óriásláb fia nevű animációs film a nyolcadik (6300 néző), a Sokkal több mint testőr (5300 néző) a kilencedik és a 47 méter mélyen (4560 néző) a tizedik lett.

