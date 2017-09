Itthon is tarolt az Az!

Magasan a magyar mozis nézettségi toplista első helyén végzett a Stephen King-adaptáció, az AZ – a bohócos horror tehát nemcsak az észak-amerikai piacon tarolt.

Szokásunkhoz híven a hétfői, tengerentúli összesítés után megnézzük, hogyan is alakult a magyar mozik nézettségi toplistája. Akárcsak Észak-Amerikában, hazánkban is jó hétvégét könyvelhettek el a forgalmazók, a tíz legnézettebb filmre nagyjából 168 ezren váltottak jegyet.

A Stephen King regényéből készült Az fölényét jól mutatja, hogy a nézők nagyjából felét, 82 ezret vonzott a mozikba. A kritikusok is nagy elismeréssel fogadták a gyerekevő bohóc ijesztő történetét, s ezúttal a kritikai dicséret a nézői elismeréssel is találkozott. Az ígéretes kezdés alapján sejthető, hogy nemcsak az adott hétvégi összesítésben, hanem az éves magyar toplistában is ott találjuk majd az AZ-t.

A második helyre Tom Cruise a nemrég bemutatott vígjátéka, a Barry Seal: A beszállító futott be. A múlt héthez képest erősen visszaesett az amerikai sztár új filmjének nézettsége, ezúttal majdnem 24 ezren váltottak rá jegyet. Ryan Reynolds még mindig népszerű, a Sokkal több mint testőr felfért a dobogó harmadik fokára (11200 néző), s összességében már majdnem 90 ezer nézőnél jár. A magyar filmek jó sorozatát – legalábbis bevételi szempontból – erősítő Pappa Pia majdnem 10500 néző érdeklődését keltette fel a héten, s már csak néhány száz néző választja el a 180 ezer eladott jegytől. Az ötödik a debütáló Renegátok lett (9600), míg hatodiknak az Óriásláb fia (9000) futott be. A hetedik a Gyilkos nyomon (7500), nyolcadik Sofia Coppola nagyon várt női filmje, a Csábítás (7500), kilencedik Az Emoji-film (3500), tizedik pedig A mogyoró-meló 2 (3500) lett.

Szinte már a debütálás előtt közölték az alkotók, hogy a második részt is elkészítik az AZ-ból, ami meglehetősen kézenfekvő elgondolás, hiszen Stephen King regényének csak a felét dolgozták fel. Egyelőre nincs pontos hír, de a tervek szerint 2019-ben láthatjuk az AZ 2-t.

Mit gondoltok, a jövő héten is a toplista élén végezhet az AZ? Vagy ti mire lennétek kíváncsiak?