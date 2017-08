James Cameron: A Wonder Woman visszalépés

Meglehetősen hangzatos kijelentést tett James Cameron, az Avatar és a Titanic rendezője. A remek szakember nem tudja megérteni, miért tartja mindenki nagy sikernek a Wonder Womant, miközben az a feminizmus szempontjából visszalépés.

Az Avatar és a Titanic legendás rendezője, James Cameron igencsak felkavarta az állóvizet a Guardiannak adott interjújával, amellyel a Terminator 2: Az ítélet napja című film hamarosan megjelenő 3D-s verzióját népszerűsíti. Elöljáróban csak annyit, hogy Cameron filmjeiben nem egy és nem két erős női karaktert láttunk már, ennek tükrében aztán különösen meglepő a válasz, amelyet a Wonder Womannel kapcsolatos kérdésre adott.

Hihetetlenül meg vannak tévesztve azok, akik nem győznek gratulálni maguknak a Wonder Woman miatt. A Wonder Woman objektivizált ikon lett, ez csak a régi férfias Hollywood a megszokott dolgokkal. Nem mondom, hogy nem szerettem a filmet, de az én szememben a Wonder Woman visszalépés. A Terminator szereplője, Sarah Connor nem volt szépségikon. Erős volt, akadtak problémái, szörnyű anya volt, mégis a személyiségével kiérdemelte a közönség elismerését. És a Sarah-hoz hasonló karaktereken keresztül világos az egész, úgy értem, a közönség fele nő.