Jean Grey is ott lehetett volna a Logan-ben?

Már több hete hasít a mozikban a Logan, ami kiválóan sikerült. Elkönyvelhetjük, hogy Hugh Jackman karaktere méltó búcsút kapott. James Mangold rendező egy interjúban nem rég arról beszélt, hogy kis híján Jean Grey-t is beletették a harmadik Farkas-moziba.

Még a Logan megjelenése előtti hetekben, hónapokban nyilatkozott úgy James Mangold rendező, hogy filmje eltér a korábbi Farkas-filmektől, sőt az X-Men univerzum többi darabjától is, hiszen kvázi egy másik idősíkon zajlik. Így aztán X professzor és Logan kivételével nem is kaptunk ismerős mutánst. Mondjuk más kérdés, hogy egy ideig volt róla szó, hogy Kardfog is felbukkan a folytatásban.

A direktor azonban egy nem régiben készült interjúban elmesélte, hogy volt terve arra vonatkozóan, hoyg Jean Grey-re is tegyenek utalást a filmben. Ám ez végül mégis kimaradt, habár a jelenetet felvették, így a lemezes változaton van rá esély, hogy megmutatják a rajongóknak.

A szóban forgó képsorok a film közepe táján kerülhettek volna elő miután a főszereplői hármas segít Will Munson-on. Ezt követően a farmer egy vacsorára invitálja hőseinket és az eredeti tervek szerint itt került volna szóba Jean Grey.

„Mrs. Munson lett volna az, aki felteszi a kérdést Logan-nek, hogy van-e felesége. Erre Charles válaszolta volna, hogy volt, de megölte őt. Ez az utalás Jean Grey-re vonatkozott volna és nagyszerű pillanatnak tűnt. Hugh és Patrick is fantasztikusak voltak. A gond az volt, hogy ez a jelenet nagyon erőssé tette a film közepét, pont azt a részt, ahol picit fel kellett volna lélegezni. Még az én sötét ízlésem szerint is túl sok volt.” – fogalmazott a dologgal kapcsolatban James Mangold rendező.

Így tehát Grey karaktere még csak említés szintjén is kimaradt a Logan-ből. Na majd a törölt jelenetek között talán ott lesz ez a részlet is.

A Logan amúgy valóban hasít a mozikban. Eddig majd 500 milliót keresett világszerte az amúgy 97 millióból készült korhatáros mozi. Ráadásul a Warner-féle Kong: Koponya-szigettel szemben sem teljesített rosszul. Tény, hogy a Kong nyitó hétvégéjén az óriás majom jobban teljesített, de a második hetét kezdő Logan csak pár millióval volt gyengébb.

