Jöhet a Bűbájos boszorkák reboot sorozat vagy mozifilm?

Ha nem is láttad, de biztosan hallottál már a Bűbájos boszorkák című sorozatról, amely annak idején több évadon át szórakoztatta a misztikumra éhes közönséget. A széria most reboot formájában éledhet újra.

A The CW csatorna fejesei döntöttek úgy, hogy érdemes volna megpróbálni újból eladni a nézőközönség a Bűbájos boszorkák című sorozatot. Azt, hogy ez megvalósul még talán ne vegyük 100%-nak, hiszen egyelőre az előkészületek zajlanak. Gondolom ha a pilot rész elkészül és elnyeri a döntéshozók meg a tesztközönség kegyeit, akkor zöld utat kap majd a projekt.

A csatorna nem biztos, hogy rossz lóra tesz, hiszen az 1998-ban indult sorozat 8 évad élt meg. Néhány díjat is bezsebelt és világra szóló hírnevet hozott a Holly Marie, Alyssa Milano és Rose McGowan triumvirátusnak. Illetve ne hagyjuk ki talán Shannen Doherty-t sem.

A Halliwell lányok egykori kalandja ráadásul a hírek szerint érdekes megközelítésből kap reboot-ot. A sztori a híresztelések szerint ugyanis 1976-ban játszódik majd. Ennél sokkal többet egyelőre nem tudni a sztoriról. Ami viszont biztos, hogy a Jane the Virgin írói stábja dolgozik ezen a projekten. Jessica O’Toole, Amy Rardin és Jennie Snyder lesz tehát a felelős az ütős forgatókönyvért.

Gondolom a bevált koncepción nem nagyon változtatnak majd.

A hasonló sorozat rebootok, spin-offok amúgy egészen népszerűek lettek az utóbbi időben. Az AMC ugye a The Walking Dead-nek csinált kistesó sorozatot, aminek a harmadik évadát is berendelték már. Aztán ott a Szökés, ami az idei évben folytatódhat. Ráadásul valóban folytatásról van szó, hiszen a régi arcok visszatérnek.

Illetve a 24 spin-off sorozatát is megemlíthetjük. Sőt nem rég arról is lehetett hallani, hogy a Cinemax is újra harcba küldené a Válaszcsapást, reboot formájában, tehát hasonló koncepcióval, de új szereplőkkel.