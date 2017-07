Jöhet a Nyomd, Bébi, nyomd! folytatása?

Annak ellenére, hogy még csak egy hete mutatták be Edgar Wright krimi thrillerét egy kis humorral és jó zenékkel megfűszerezve, máris konkrét tervei vannak a készítőknek a következő részt illetően.

Az említett direktor mindig is egyedi stílusban rendezett, és még sosem fordult elő, hogy folytatást rendezett volna. Eddig, ugyanis fontolóra vette, hogy ő irányítja majd a második Bébi-filmet is.

A filmkészítő az Empire Spoiler Podcaston elárulta, felkérték, hogy írja meg a Nyomd, Bébi, nyomd! 2-t, amit így kommentált:

„A stúdió megkért, hogy gondolkodjak el egy folytatás készítésén, és ez tényleg az a film, aminek lehet következő része, mert még sok rejlik a szereplőkben, amit megmutathatunk. Például itt van az a tény, hogy Bébi új helyre érkezik. A legtöbb folytatás esetében újra ki kell találnod valamit. Vissza kell lépni a rajtkőhöz, hacsak nem hoztál létre az első részben valami olyat, amely mélyebbre nyúlik. Véleményem szerint a Nyomd, Bébi, nyomd! pedig pont ilyen, van még benne fantázia. Úgy gondolom, ha Ön csinálna egy másik filmet, abban a verzióban már nem újonc lenne a bűntényekben a srác.”

Wright ezután arra is célzott, hogy az első részből kivágtak egy jelenetet, amely jó eséllyel bele kerülhetne a jövőbeli alkotásba:

„Mielőtt a postához értek, ott volt egy egész jelenet -ha hiszitek, ha nem- Bonzo Dog Doo-Dah Band zenéjére építve. Nagyon szórakoztató és csavaros képsorok voltak ezek, imádtam, de aztán kiszedtem és ezzel jót tettem a filmnek, mert könnyebben folytak tovább az események nélküle. Ha készítenék egy következő filmet, valószínűleg felhasználnám azt a jelenetet, de ebben az esetben csak zavart volna.”– indokolta döntését.

Ansel Elgort és Lily James szerepei maradnának, de az, hogy a többi karaktert visszahoznák e, egyelőre még tisztázatlan.

A múlt hétvégén 21 millió dollár bevétellel nyitott a látványos kreáció, így érthető, hogy egy folytatás esetén is hasonló sikerekre számít a Sony Pictures.

Ti milyen úton vinnétek tovább Bébi történetét?

