Jön az új és modernebb G. I. Joe franchise!

Nem is volt olyan régen, hogy a Paramount Pictures és a Hasbro elkészítette az első G. I. Joe mozi filmet. A kobra árnyékában című mozit ráadásul néhány év múlva folytatás is követte. Egyik alkotás sem volt sikertelen, a stúdió azonban most új életet lehelne a franchise-be.

Annak idején A kobra árnyékában és a Megtorlás is 300 millió dollár fölött teljesített. Ez pedig egyáltalán nem nevezhető rossz adatnak. Persze a Paramount és a Hasbro szemszögét is meg lehet érteni. A Transformers filmek sikeréhez képest ugyanis a G. I. Joe produkciók elég lagymatagok voltak.

A két cég azonban nem szeretné, ha a süllyesztőben veszne el az egyébként szerintük kitűnő alapanyag, ezért a közeljövőben, új megközelítéssel újabb filmeket gyártanának.

Simon Waters, a Hasbro részéről úgy nyilatkozott, hogy a világ az elmúlt időszakban meglehetősen sokat változott, ezért a G. I. Joe-knak is változásra van szükségük. A Paramounttal közösen pedig egy az eddigiekhez képest sokkal modernebb alkotást szeretnének létrehozni. A terv az, hogy néhány karakter sokkal jobb kidolgozást kapna, hogy a végeredmény még jobban együtt rezonáljon a rajongókkal és természetesen újabb emberek célozzon meg.

A megfogalmazás így hirtelenjében kicsit ködösnek tűnhet, de a lényeg, hogy a Hasbro és a Paramount Pictures a Transformers univerzum mellett egy másik filmes univerzumot is beizzítana.

Tény, hogy az elmúlt időszakra ez a jellemző. A képregényes mozik mellett pedig már a Universal is készíti a szörnyfilmes univerzumot, vagy megemlíthetjük a King Kong és Godzilla féle vonalat. Nem beszélve arról, hogy állítólag a Démonok között is hasonló módon indulhat el horrorfronton. Az Annabelle után ugyanis újabb spin-off érkezhet hamarosan.

Az elképzelés tehát érthető. Nagy kérdés, hogy ilyen formában esetleg jobban érdekli-e majd a nézőket a sztori. – A cégek mindenesetre bizakodnak.