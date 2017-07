Jön, jön, jön a 25. Bond-film!

A gyártó Metro-Goldwyn-Mayer és az Eon Productions hivatalosan is bejelentette, hogy 2019-ben mutatják be az új, egyben 25. James Bond-filmet, ám szinte minden egyéb más részletet homály fed…

Talán nincs is ember a földön, aki ne hallott volna a zseniális brit kémről, James Bondról. A legutóbbi film, a Spectre óta zajlanak a találgatások, hogy mégis mikor, kivel kerül a mozikba a következő film.

Noha sok részlet nem ismert, egy titokról fellebbent a fátyol: Metro-Goldwyn-Mayer és az Eon Productions bejelentette, hogy a jubileumi, 25. James Bond-film 2019. november 8-án érkezik a mozikba. Arról bezzeg szó sincs, hogy Daniel Craiget felkérik-e ismét a szerep eljátszására, vagy a folytatástól korábban tartózkodó brit színész egyáltalán hajlandó lenne-e ismét a 007-es ügynök szerepébe bújni. Craig négyszer játszotta el Bondot.

James Bond szerepére egyébként lényegében többször is bejelentkezett a számos filmből és a The Night Manager című sorozatból ismert Tom Hiddlestone, de sokan emlegetik Tom Hardyt is. Nem könnyű eljátszani a 007-est, hiszen vonzónak, elegánsnak, sármosnak, fizikailag rátermettnek kell lenni, s nem utolsó sorban: előnyben a britek.

A legutóbbi, közepes kritikákat kapó Bond-film, a Spectrét egyébként Sam Mendes rendezte, és nem kevesebb, mint 880 millió dollárt hozott világszerte a konyhára. Mendes a legutóbbi két filmet dirigálta, s bár most nem tudjuk, ki lesz a rendező, az szinte garantált, hogy nem ő.

Az MGM és az Eon még keresi a stúdiót is, amely a marketingért és az elosztást felügyelné, szóba jött már a Warner Bros., a Fox, a Sony és az Universal is.

A készülő filmnek még címe sincs, az viszont eldőlt, hogy a forgatókönyvet Neal Purvis és Robert Wade jegyzi, ők írták a legutóbbi hat, 007-esről szóló filmet is (A világ nem elég, Halj meg máskor, Casino Royale, A Quantum csendje, Skyfall és Spectre). Annyi még biztosnak tűnik, hogy Adele énekelni a főcímdalt, s idézzük fel: a Skyfallért Oscar-díjat kapott.