Jön a Rossz anyák 2!

A Rossz anyák első részének tarolását látva nem csoda, ha a folytatás mellett döntött a stúdió: a második „felvonásban” az anyák szempontjából kegyetlenül melós időszak, a karácsony kerül a három különc anyuka asztalára. Kedvenc szereplőink visszatérnek a vászonra.

Akárhogyan is nézzük, ha egy 20 millió dolláros költségvetésből készült film 113 millió dollárt keres a pénztárakban az Egyesült Államokban és 184 millió dollárt világszerte (Magyarországon is több mint 250 ezren ülnek be rá), akkor az a film folytatásért kiált.

Ezért aztán kevesebb, mint másfél év alatt a mozikba is kerül a Rossz anyák második része. Ezúttal az év egyik legboldogabb, ám a sok teendő miatt az anyáknak mindenképpen az egyik legnagyobb terhet jelentő periódus, a karácsony kerül a középpontba.

„Mintha hatalmas stresszlabda lennék”

– mondja ki a nagy igazságot Mila Kunis a novembertől újévig tartó időszakról, miközben Kristen Bell és Kathryn Hahn (a két barátnő) társaságában néhány üveg sört gurít le. Aztán a hármas elhatározza a majdnem lehetetlent: ők bizony élvezni fogják a hátralévő időszakot, és nem törik össze magukat.

Erre mondja majd később a Kunis anyukáját játszó színésznő:

„Anyuka vagy. Az anyukák örömet szereznek a családnak, de nem élvezik a karácsonyt.”

Éppen az anyukák anyukáinak megjelenése kuszálja össze a helyzetet, példának okán Kunis anyja (Christine Baranski) hiányolja a karácsonyi díszt a lakásból).

Az előzetesben csak úgy repkednek az erotikus poénok, nem csoda, hogy 18-as besorolást kapott: a három jómadár lényegében öltáncot lejt a Mikulásnak, folyik a sör és az alkohol, aztán a lányoknak egy a Mikulásnál jóval fiatalabb férfi rázza magát. Egyébként pedig besétál egy teve a lakásba…

Az igencsak felfokozott tempóban készült filmet ismét Jon Lucas és Scott Moore írta és rendezte, így akinek bejöttek az első rész poénjai, nem fognak csalódni a második filmben sem. A tengerentúlon november 3-ától vetítik a filmet, várhatóan Magyarországon is akkortájt kerül a mozikba a minden anyukának kötelező szabadidős program.

Ti várjátok már, hogy megnézzétek a Rossz anyák 2-t?