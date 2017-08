Jönnek Az Igazság Ligája-tárgyak

A Warner Bros. és a DC Entertaintment közösen bejelentette, hogy Az Igazság Ligája novemberi debütálását komoly ajándéktárgy-hullámmal vezeti fel.

Különleges film jön a mozikba novemberben, hiszen Az Igazság Ligája egyesíti és egy vászonra viszi a szuperhősöket. Nyilvánvaló, hogy az önmagában is nagy érdeklődést generáló filmet érdeme szerint kell felvezetni, s ennek része, hogy a Warner Bros. Consumer Products és a DC Entertainment egyesíti erőit, és merchandising programot dob a piacra. Ennek jegyében már a héten megjelennek a filmhez kapcsolódó ajándéktárgyak, mint például játékok, öltözékek, kiegészítők, otthoni dekorációk és még sorolhatnánk.

„Először a történelemben a legünnepeltebb DC hősöket egyesíti a vásznon a film, ez különleges szórakoztatóipari tapasztalat – mondta Pam Lifford, a Warner Bros. Consumer Products igazgatója. – Elszántak vagyunk abban, hogy kiterjesszük a rajongók lehetőségeit, hogy teljesen elmerülhessenek Az Igazság Ligájához kapcsolódó rajongásban. A sokoldalú program kiváló minőségű termékeket tesz elérhetővé a fanoknak, segít nekik a Liga részévé válni.”

Csak emlékeztetésül: olyan karakterek szerepelnek a novemberben mozikba kerülő filmen, mint Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg és a Flash. A Lego például lehetőséget kínál majd a fanoknak, hogy megalkossák a saját Az Igazság Ligája-világukat és játékukat. Az ajándéktárgyakkal egyaránt célba veszik a gyerekeket és a felnőtteket, az ígéretek szerint mindenki megtalálja a magának való tárgyat, amelyet online is be lehet majd szerezni, de világszerte a legnagyobb áruházak lesznek az értékesítési partnerek.

S akkor kicsit a filmről is: az eddig megjelent, akcióban gazdag trailerekből látszik, hogy Az Igazság Ligája ezúttal is igyekszik humoros részletekkel operálni. Főszerepet játszik benne Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, vagy Ezra Miller, de a DC hősök mellett látjuk még a filmben J. K. Simmons-t, Amy Adams-et, Jeremy Irons-t, Jesse Eisenberget, Amber Heard-öt, Conniel Nielsent és Diane Lane-t. A film sorsa egyébként nem alakult simán, hiszen lánya öngyilkossága miatt Zack Snyder helyét Joss Whedon vette át a rendező székben.

Az amerikai premier időpontja november 17., s nem sokkal később hozzánk is megérkezik a várva várt film.