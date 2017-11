Jude Law a Captain Marvelben

Nem akármilyen partnert kapott Brie Larson a készülő Marvel-filmben: a Captain Marvelben Jude Law alakítja majd Larson mentorát. A végeredményre még legalább másfél évet kell várnunk.

Nem mondjuk, hogy nem kellett várni, de megérte. Az már korábban kiderült, hogy a női főszereplőt Brie Larson alakítja a Captain Marvelben, ám a férfiszereplővel kapcsolatban hosszú ideig zajlott a tárgyalás. Először Keanu Reevest szemelték ki a szerepre, de hiába ajánlották fel neki, visszautasította azt. Most azonban nagyrészt kialakult a szereplőgárda. A Marvel-Disney története első női főszereplős szuperhősös filmjét készíti el, amelyben – mint most kiderült – Jude Law is szerepel majd. Annyiban váratlan fordulat ez, hogy korábban arról szóltak a hírek, Law Scarlett Johanssonnal készít önálló Fekete Özvegy-filmet, ám arra jutottak, kevésbé ismert karaktert építenek fel vele.

A Captain Marvelben Brie Larson lesz a női főszerelő, akit ugyebár senkinek sem kell bemutatni, hiszen elég csupán egyetlen évet visszatekerni az Oscar-díjáig (A szoba). Jude Law Brie Larson mentorát, Dr. Walter Lawsont viszi vászonra. Rajtuk kívül is lesznek sztárok a filmben: Ben Mendelson (várhatóan a film főgonosza lesz) és Samuel L. Jackson (Nick Furyt alakíthatja, s talán most kiderült, karaktere hogyan veszítette el fél szemére a látását, amiért mindig szemvédőt hord) is leszerződött.

A Wonder Womanből ismert felállás, hogy a női szuperhősfilm női rendezőt kap: a Captain Marvel lesz az első olyan mű, amelyben nem (csak) férfi ül a direktori székbe, hiszen a filmet Anna Boden és Ryan Fleck rendezi (ők készítették A szerencse forgandót, illetve nevükhöz fűződik néhány rész a Milliárdosokból és A viszonyból). A Captain Marvelben a történet szerint egy pilótanő balesetet szenved, és szuperképességeket kap amiatt, miként a DNS-e összevegyül egy földönkívüliével. Larson karaktere, Carol Danvers egyébként már az 1968-as filmben felbukkant.

Várhatóan jövőre, Los Angelesben kezdik meg a forgatást, a premiert, mármint az amerikait pedig 2019. március 8-ra tervezik. Arról még nincs hír, hozzánk mikor érkezik meg a film.