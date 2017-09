Kedvcsináló Mr. Greyhez

Újabb trailer érkezett A szürke ötven árnyalata harmadik részéhez, azaz A szabadság ötven árnyalatához. Az alig egyperces videóban sok érdekes részletet látunk, például arra is utalnak, hogy mi rontja majd el a nagy örömet.

Az elmúlt évek óriási mozis pénzszivattyúja volt A szürke ötven árnyalata és a folytatás, A sötétség ötven árnyalata is. Noha a kritikák finoman szólva sem rajongtak az E. L. James regényeiből készült filmekért, a nézők imádták őket, s özönlöttek a vetítésekre.

Minden bizonnyal így lesz ez a harmadik résszel, A szabadság ötven árnyalatával is, amelyet 2018-ban, Valentin-napon mutatnak be.

A szépen csepegtetett információk mellé újabb elem érkezett, amellyel vélhetően az egekig fokozzák a nézői várakozásokat. Az egyperces kedvcsinálóban láthatjuk a női főszereplő, Anastasia, azaz Dakota Johnson menyasszony ruháját, majd több képet is szentelnek az álomutazásnak beillő nászútnak is, no meg persze a női rajongók sem maradhatnak Mr. Grey, azaz Jamie Dornan meztelen felsőteste nélkül.

Nem lövünk mellé, ha azt mondjuk, idehaza is nagyon várják a nézők A szabadság ötven árnyalatát. A sorozat első részére 375 ezren váltottak jegyet, s bár a második rész iránt valamelyest visszaesett az érdeklődés, azért a 262 ezer néző így is szép eredménynek számít.

Az Egyesült Államokban is tapasztalhattak visszaesést, hiszen míg a tengerentúlon az első rész 85 millió dollárt gyűjtött a premierhétvégén, addig a folytatás kicsivel többet, mint a felét, 46.8 millió dollárt hozott a konyhára. Kérdés, hogy Észak-Amerikában mennyien lesznek kíváncsiak az utolsó részre, mindenesetre a készítők joggal várhatnak újabb kasszarobbantást.

A két főszereplő, Dakota Johnson és Jamie Dornan mellett felbukkan a filmben Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Brant Daugherty, no meg persze Kim Basinger és Marcia Gay Harden.

A szabadság ötven árnyalatát – akárcsak A sötétség ötven árnyalatát – James Foley rendezi, a E. L. James regényén alapuló forgatókönyvet pedig Niall Leonard jegyzi.