Kezdhetünk Star Wars -lázban égni! [Star Wars: Az utolsó Jedik (2017)]

Idén december 14-én a franchise kiegészül egy darabbal, mi több – hála a Lucasfilmnek és a Disney-nek, a héten kaptunk pár látványos, érdekes és fontos részletet Az utolsó Jedik-ből.

Az említett anyagokat a kaliforniai D23 expón mutatták be a nagyközönségnek. Ezt az eseményt csupán csak két évente rendezik meg, így érthető, hogy „Mickey egér otthona” ilyenkor felsorakoztatja a nehéztüzérséget, amelyben most helyet kapott a Csillagok Háborúja nyolcadik része is. A Lucasfilmnek köszönhetően pedig már azt is tudjuk, milyen lényekkel lóg majd együtt a filmben Luke Skywalker. A stúdió egyik munkatársa, Pablo Hidalgo a starwars.com-nak mesélt az angolul porg névre keresztelt űrlényekről, és szerepükről. Kiderült, hogy a kis „pingvinek” a rendező, Rian Johnson ötletei voltak:

„A porgok őshonos élőlényei az Ahch-To bolygónak. Lakhelyük azon a szigeten található a sziklák mentén, ahol Luke és Rey rejtőzik. Ők az északi lunda madarak Star Wars megfelelői. Fészkeket építenek és repülni is tudnak, a fiókáikat pedig porglets-eknek nevezzük. Mivel a szigetüknek kevés lakója van, kíváncsiságuk felülmúlja félelmüket az idegenektől. A Porgok nagyon cukik. Szerelembe lehet esni, ha a nagy szemeikbe nézünk. Szerintem sokan szeretnének majd ezután porgot háziállatként.”

A jelenlévők szerint a Han Solo-film forgatásáról hallott negatív hírek következményeit orvosolta Az utolsó Jedikről készült behind-the-scenes videó:

A folytatásban az „újonc”, Benicio Del Toro mellett ismerős arcokkal találkozhatunk: Visszatér Daisy Ridley Reyként , Adam Driver Kylo Renként, John Boyega Finnként, Oscar Isaac Poeként, Gwendoline Christie Phasma kapitány szerepében, Lupita Nyong’O Maz Kanata bőrében és végül Andy Serkis Snoke szerepében, illetve a legfontosabbak: Mark Hamillt Luke -ként Carrie Fishert pedig élete utolsó szerepében, Leia-ként láthatjuk.

Sokukat a már megjelent karakter-posztereken meg is tekinthetjük, amelyeken letisztult piros öltözékben állnak modellt. Arcuk nem látszik teljesen, így egy kicsit sejtelmes a képek hangulata.

Az Utolsó Jedik iránti érdeklődés egyre nagyobb, minél közelebb kerülünk a premierhez. Vajon megtudjuk majd, kik Rey szülei? Miért szeretne Luke véget vetni a Jedinek, és vajon Poe kap-e egy újabb menő kabátot? A válaszok (és talán még több kérdés) pár hónap múlva megérkeznek.