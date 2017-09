A Kingsman 2 rendezője hosszútávra tervez

Habár még csak holnap fog debütálni a Kingsman-film második része, amely Az aranykör névre hallgat,-a rendező máris a folytatáson töri a fejét, és ebben a 20th Century Fox is támogatja.

Maga Matthew Vaughn nyilatkozott az ügyben, ki elárulta, hogy folytatni fogja a megkezdett sztorit, trilógiává varázsolja a Kingsman-történetet, és már konkrét ötletei is vannak ennek megvalósítására. Mi több, hozzátette, hogy akár spin-offokkal is megfűszerezhetnék ezt az egészet.

„Úgy gondolom, hogy már meg is van egy sztori a fejemben, ami a következő végére meg is születik teljes egészében. Ez után természetesen lehetnének Statesman-filmek is. Az egész univerzum kiegészülhetne új karakterekkel, vagy esetleg Colin (Firth) lehetne a fejes, Arthur. Sőt, akár még új fiatalokat is betaníthatnának ügynököknek. Rengeteg szálon futhat még ez a történet, de nem szabad kapzsinak lenni.”

Ezt a sok lehetséges opciót mind a Cinemablendnek mesélte el Vaughn legutóbbi beszélgetésük során. Ebben az interjúban konkrétumokat még nem közölt a harmadik epizódról, vagy a lehetséges spin-offrokról, azonban 2016-ban már bizonyos források azt rebesgették, Halle Berry anno két film erejéig írt alá szerződést.

Vaughn szavaiból ítélve, a Colin Firth által alakított leleményes Harry Hart talán karcolások nélkül megússza a második rész gonosz Poppy-jának támadásait ügynökségük ellen, így akár még az is elképzelhető, hogy a jövőben őt láthatjuk a Kingsman új vezetőjeként. És akkor még nem is beszéltünk a most felbukkanó testvérszervezetről, a Statesmanről, amely további izgalmas szereplőkkel pezsdíti fel az alkotást. Igazi sztár-áradat érkezik általa a tengerentúlról: Jeff Bridges, Channing Tatum, Pedro Pascal, és a már említett Halle Berry személyében.

A Kingsman: A titkos szolgálat 2015 nagy meglepetése volt, hiszen nyitóhétvégéjén még A szürke ötven árnyalata filmadaptációját is megelőzte a 36.2 millió dolláros gázsijával. Vajon most is megtudja ismételni ezt a bravúrt?

Hamarosan kiderül, de addig is vásároljátok meg mozijegyeiteket a vetítésekre a Simple alkalmazáson keresztül, hogy elkerüljétek az unalmas sorban állást!