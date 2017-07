Komoly újraforgatások Az Igazság Ligájához

Több színészt is hetekre visszarendelt a DC, ugyanis jó néhány jelenetet is újra fel kell venni a novemberi premierdátummal tervezett Az Igazság Ligája című filmhez.

Azt tudtuk, hogy a készülő Justice League-filmhez újra kell venni néhány jelenetet, a Variety azonban most egészen hosszú és pontos listát közölt a részletekről. Bár a Comic-Conon még úgy hihettük, nem lesz szükség sok újraforgatásra, a DC a Marvel Bosszúállókjára szánt nagy válaszában azonban több utómunkát kell beiktatniuk, mint szerették volna.

Mint ismert, a rendező Zack Snyder lánya májusi öngyilkossága miatt úgy döntött, nem képes tovább a filmen dolgozni, ezért távozott a javában készülő produkcióból. Utódja éppen Joss Whedon, a Bosszúállok direktora lett.

Néhány jelenetet tehát újra kell forgatni. A hírek szerint a Wonder Womant alakító Gal Gadotot és az Aquamant játszó Jason Momoát is behívták két hétre. Hogy mást ne mondjunk, Momoa a saját Aquaman filmjének a forgatását hagyta ott Ausztráliában. Más színészeknek négy hetet kellett üressé tenni a naptárjukban, amely komoly szervezési gondokat okozott nekik. A legnagyobb problémát a Supermant megformálójának, Henry Cavillnek kellett megoldania (Ezra Miller csak egy másik DC-projekt forgatását függesztette fel, házon belül ezt könnyen megoldották), hiszen ő éppen a Mission Impossible 6-ot forgatta.

Nem ez az első, és várhatóan nem is az utolsó film a DC-nél, amelynél jelentős összeget kell költeni az újraforgatásokra, elég csak a Suicide Squadre gondolni.

Az Igazság Ligája egyébként elképesztő sztárparádét vonultat fel, a castingot és a filmbéli hősöket is nézve. Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash), Ray Fisher (Cyborg), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Marhta Kent), J. K. Simmons (Commissioner Gordon) és Amy Adams (Lois Lane) is feltűnik a filmben.

A tervek szerint az újraforgatások egyáltalán nem érintik a premier dátumát, amelyet 2017. november 10-re tűztek ki, és ha minden igaz, november közepétől idehaza is látható lesz az egyébként már nagyon várt film.