A Kong: Koponya-sziget rendezője megfilmesít egy videójátékot

Az idei év jócskán bővelkedett olyan filmekben, amikben emberszabásúak a főszereplők. A majmok bolygója 3: Háború-t négy hónappal megelőzte az óriási King Kong történetének kezdetéről szóló Kong: Koponya-sziget, ami a volt tv-s rendező, Jordan Vogt-Roberts irányításával került a vászonra. A direktor most újabb klasszikust szemelt ki.

Habár az akciójelenetekkel dúsított, látványos Koponya-sziget hatalmas bevételt eredményezett világszerte (566 millió dollárt), az új projekt merőben más az említett félelmetes élőlényről szóló filmjétől. A hamarosan készülő alkotás nem más, mint az 1998-as Metal Gear Solid névre hallgató videójáték adaptációja, amit már szintén magáénak tudhatja Vogt-Roberts.

-nyilatkozta egy interjújában két hete.

Múlt szombaton a Twitteren osztotta meg a hírt, miszerint következő munkáját ezen a héten fogja bejelenteni a nagyérdeműnek. A még rejtélyes tevékenységéről egyelőre csak annyit árult el, hogy köze van Detroithoz, a videójátékokhoz, és a sci-fi világához. Egy mondatban összefoglalva: a kedvenc dolgai közül hármat érint.

Next week you'll see the first thing I've directed since Kong. I'm excited. It involves my favorite things: video games, detroit & sci fi.

— Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) August 26, 2017