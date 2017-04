Korhatáros lehet a Venom mozifilm

A Sony érdekes hírrel szolgált a tervezett Venomi mozifilmmel kapcsolatban. A stúdió szerint akár R-kategóriásan is lehet a végeredmény. Köszönjük Deadpool és Logan!

Úgy tűnik, hogy az elmúlt évben bemutatott Deadpool mozifilm többféleképpen sem múlt el nyomtalanul. Egyrészt zseniális filmélmény volt, amit kaptunk. Másrészt jöhet a folytatás. Harmadrészt pedig a Ryan Reynolds főszereplésével készült produkció bizonyította, hogy akár az R-kategóriás filmek is érhetnek el kiemelkedő sikert.

Ennek köszönhetően aztán Logan is felnőtteknek szóló film lett. Ez aztán úgy tűnik, hogy több nagy stúdió érdeklődését is felkeltette. A Warner például már hajlandó elgondolkozni azon, hogy a Disney-féle Marvel-filmekre a korhatáros DC produkciók lehetnek a válaszcsapások. Már csak, mert a Marvel azért továbbra sem akar R-es filmeket készíteni.

A Universal szörnyfilmes univerzumával kapcsolatban is felmerült ez a dolog, ami pláne érthető, hiszen azért mégis csak rémfilmeket szeretnének gyártani.

Most viszont úgy tűnik, hogy a Sony is beszállna ebbe az új, de nagyszerű körforgásba. A My Entertainment World ugyanis olyan információk birtokába jutott, mely szerint jogosan állítják, hogy a Venom mozifilm is R-korhatár besorolással készülhet el. A történetnek nem is kérdés, hogy jól állna ez a dolog, a tervezett műfaj pedig el is várná, hogy felnőtt alkotás legyen a végeredmény.

Úgy tudni ugyanis, hogy egyfajta sci-fi, horror lehetne a végeredmény.

Ez mondjuk nyomban továbberősíti azt a tényt, hogy a Venom mozi nem lesz része a Marvel családbarátabb filmes univerzumának. Ez mondjuk annyira nem meglepő, hiszen Jon Watts, a Pókember: Hazatérés rendezője is úgy nyilatkozott, hogy nem tud róla, hogy a két filmnek bármi köze is lesz egymáshoz.

Ennek fényében azért továbbra is kérdés, hogy pontosan mire is számíthatunk a Venom mozifilm esetében. Egy biztos, akármi is legyen belőle, nem mellőzi majd a durvulást.