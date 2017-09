Közelebb kerültünk az Amerikába jöttem 2.-höz?

Idén már 29 éve annak, hogy Eddie Murphy Akeem herceg bőrében Amerikába érkezett, így hát bőven volt ideje megérnie az Amerikába jöttem vígjáték folytatásának, amely úgy tűnik, Jonathan Levine rendezőnél landol.

Habár még nem erősítették meg a hírt, miszerint az Ó, anyám! direktora kapta meg a projektet, további stábtagok neve is felröppent a jövőbeni produkció kapcsán.

A The Hollywood Reporters szerint, a készítők Kenya Barris-t (Feketék Fehéren televíziós sorozat) kérték fel, hogy dolgozzon a forgatókönyvön öt hónappal azután, miután a Paramount megkérte az első rész két íróját, Barry Blausteint és David Sheffieldet, hogy rittyentsenek egy újabb történetet.

Kenya-nak így lesz egy kész szkriptje, amit akár kedve szerint át is alakíthat, ha az élet úgy hozza.

A stúdió eddig még nem hozott nyilvánosságra premierdátumot, vagy bármilyen más információt a produkcióval kapcsolatban, de THR cikkjében megemlíti, hogy az első rész főszereplőjét, Eddie Murphyt is érintik a készületek, így szerintük biztos, hogy ismét láthatjuk őt a filmben.

Joggal feltételezik, hogy Murphy újra feltűnik Akeem szerepében, hiszen márciusban felbukkant egy sokat sejtető, mégis egyszerű poszt maga a színész hivatalos Twitter-oldalán. Az üzenetben egy képet találhattunk az eredeti alkotásból, illetve egy rövid szöveget:

Nem sokkal azután, miután ezt kiposztolta, nem csak maga a tweet, hanem Murphy egész oldala is eltűnt a közösségioldalról. A TMZ egyik jelentése szerint a színésznek semmi köze a különböző portálokhoz, hiszen egy külön csapat kezeli fiókjait, így az említett kiírás sem tőle származik. Mindenesetre beindította a rajongók fantáziáját.

Az első epizódban Murphy a gazdag zumundai uralkodót, Akeem-et alakította, kinek szülei kiszemelték számára a megfelelő feleségjelöltet, Imani hercegnőt. A srác azonban nem érdeklődik a lány iránt, igaz érzelmekre és önállóságra vágyik, így elindul a lehetőségek hazájába, ahol inkognitóban egy Queens-i gyorsétterem alkalmazottja lesz, és végül Ámor nyila is eltalálja.

Ez a sztori nagyot robbant anno, és olyan-mára már ismert- neveknek szolgált ugródeszkaként a világhírnév felé, mint Samuel L. Jackson, vagy Cuba Gooding Jr.

Világszerte napjainkig közel 289 millió dollárt szedett össze, és habár ez a mai eredményekhez viszonyítva nem számottevő, akkoriban nagy örömöt okozott a stúdiónak és a készítőknek egyaránt.