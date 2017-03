Közepes kóla, nagy popcorn, legnagyobb Magyar Filmadatbázis…

Két évvel az indulása után mérföldkőhöz érkezett a legnagyobb hazai filmadatbázis.

Hosszas megelőző munkálatok után két éve startolt el a Mafab.hu azzal a céllal, hogy a cseh, az angol, a francia, a német, vagy a spanyol filmadatbázisok mintájára egy közösségként fogja össze a hazai filmrajongókat, és olyan információkat szolgáltasson számukra, melyeket korábban nem olvashattak anyanyelvükön. A portálon az alapításától kezdve húsznál is több szerkesztő dolgozott párhuzamosan, melynek köszönhetően két évvel a hivatalos indulás után létrejöhetett a legnagyobb magyar nyelvű filmadatbázis.

“Nagy örömmel mondhatom, hogy egymillió havi látogatónk átlagosan három millió alkalommal nyitja meg a Mafab filmadatlapjait” – árulta el a portál igazgatója és tulajdonosa, Bagin András, aki szerint már közel vannak ahhoz, hogy olyan oldalt hozzanak létre, melyet ugyanolyan előszeretettel böngésznek majd a hazai látogatók, mint az angol, illetve angolul tudó felhasználók a filmes körökben referenciaként hivatkozott imdb-t. A visszajelzések erre engednek következtetni az igazgató számára. Ebben nyilvánvalóan döntő szerepet játszik, hogy a stáblistán, előzeteseken és az alapvető információkon túl az adott filmekhez illetve sorozatokhoz kapcsolódó cikkekkel, toplistákkal, érdekességekkel, a hazai kritikai portálok cikkeivel, kapcsolódó termékekkel (DVD, Blu-ray kiadványok, PC és konzol játékok stb) premier-, promo- és jelenetfotók várják a látogatókat.

A hangzatos eredmények tükrében kíváncsiak voltunk, mit rejtenek a számok, ezért megnéztük a jelenleg is a mozikban futó Logan – Farkas adatlapját. A 28 főt számláló stáblista mellett 12 filmes érdekességet, több mint száz képet, köztük jelenet- és premierfotókat, egy tucat videót (előzeteseket magyar és angol nyelven, filmrészleteket, kulisszák mögött felvételeket), a hazai kritikák gyűjteményét, hasonló filmek ajánlóját, 9 terméket listázó fanshopot, számos kapcsolódó cikket és filmes listát számlál az adatlap, mellyel a portál szerkesztői hazai viszonylatban egyedülálló mennyiségű információt kínálnak a látogatók számára.

Ami a további számokat illeti, a Mafab.hu-n több mint 284 ezer filmadatlap, 50 ezer érdekesség, 45 ezer filmtartalom és 5000 életrajz között böngészhetnek a felhasználók, akik maguk is szerkeszthetik az egyes film- és személyiség adatlapokat (ahol akár Scarlett Johansson autogramm címét is megtalálhatjuk), sőt, tematikus listákat is készíthetnek önmaguk, illetve a többi felhasználó számára.

Bagin elmondta, hogy örömmel és büszkeséggel tölti el az a tendencia, hogy a Mafab.hu egyre több cikkben és online bejegyzésben jelent hiteles forrást és hivatkozási alapot, melyhez nem csak az oldal munkatársai, hanem a több tucat aktív önkéntes szerkesztő is hozzájárult, akik hónapról hónapra értékes munkájukkal járulnak hozzá az adatbázishoz, és egyúttal versenybe szállnak az