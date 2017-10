Kulisszafotók A Hangya és a Darázs forgatásáról

A Hangya és a Darázs jelenleg is forog egy atlantai stúdióban, ahonnan friss kulisszafotók szivárogtak ki, melyeket a JustJared szállított első kézből a rajongóknak. Pár napja a főszereplő, Paul Ruddot láthattuk teljes harci felszereléssel, A Hangya jelmezében akció közben.

A 48 éves színészről ezek voltak az első álruhás fotók, amik megjelentek. Filmbéli partneréről, Evangeline Lillyről, vagyis a Darázsról már egy hónappal ezelőtt nyilvánosságra kerültek felvételek a filmből. Sőt, őt is elcsípték akció közben, amint Szellemmel harcol.

Ezt követően beindult a paparazzik gépe, és még több felvétellel árasztották el az internetet:

Az első, 2015-ös A hangya nem mondható óriási Marvel-sikernek. 130 millió dollárból készült, és világszerte nagyjából 519 millió dollárt gereblyézett össze (Ebből csak 180 millió a hazai keresete). Kistesójáról egyelőre nincs hír, hogy mennyibe fáj a stúdiónak, de valószínűleg nagyobb büdzséből gazdálkodnak, hisz’ több látványos elemet szeretnének az új alkotásba csempészni.